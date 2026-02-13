La Ripartenza, torna il dialogo tra economia e politica

L’appuntamento targato Porro arrivato alla decima edizione

Milano, 13 feb. (askanews) – Un dialogo trasversale e multilaterale. La Ripartenza, manifestazione arrivata alla decima edizione con Nicola Porro al comando delle operazioni, ha messo tutte le parti intorno al tavolo. Politica, economia, cultura. Rappresentati di livello per ogni contesto. Tra le principali figure coinvolte presente il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che annunciato come il Governo abbia previsto nuove misure in materia di immigrazione, tra cui la possibilità, qualora vengano individuate esigenze di ordine pubblico, di stabilire l’invalicabilità dei confini ad opera di natanti. Introdurre meccanismi che scoraggino l’immigrazione clandestina come la possibilità, attraverso accordi con Paesi terzi, di effettuare respingimenti presso tali Paesi, è la chiave per contrastare il commercio di esseri umani per mano dei trafficanti. Ha sottolineato il ministro. E tra i temi più dibattuti è stato quello sulle infrastrutture a suscitare maggior dinamismo e interesse. Abbiamo parlato con Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato di Trenitalia: “Un momento di grande spinta sugli investimenti da parte di Trenitalia per il rinnovo della flotta, un rinnovo che riguarda il nostro treno Frecciarossa, abbiamo presentato qualche giorno fa anche il rebranding del treno più bello d’Europa, cresce la nostra flotta di ETR1000, i Frecciarossa nuovi saranno 74 sulla rete da qui al 2030, già 5 sono in circolazione, sono arrivati dallo scorso mese di settembre, quest’anno ne arriveranno in totale 10, quindi cresce la flotta dell’alta velocità, continua a crescere il rinnovo, va avanti il rinnovo della flotta dei treni regionali, al 2027 potremo raccontare con certezza di avere la flotta di treni regionali più giovane d’Europa, con un’età media tra i 5 e i 10 anni”.Sostenibilità, Made in Italy, digitalizzazione. Affrontare tutte le sfaccettature per capire dove dirigere il timone verso il futuro. E far sì soprattutto che la politica torni a occuparsi dei suoi compiti naturali. Infine è intervenuto Nicola Porro, Giornalista: “Abbiamo messo insieme tutti quanti quelli che sono gli attori fondamentali per la crescita di un paese vero e senza chiacchiere, cioè quelli che fanno le strade, quelli che fanno i ponti, ci provano, quelli che fanno le infrastrutture digitali e quelli che fanno imprese in questo paese. L’idea molto chiara che abbiamo avuto da tutti quanti questi è che l’Italia è un paese molto figo, però il problema è che ci sono tanti livelli di potere e di burocrazia tale per cui non si riescono a fare le cose nella velocità con cui si vorrebbero fare e l’idea è che il mondo va là e noi dobbiamo sbrigarci a prendercelo”.Marce alte, altissime. La decima Ripartenza scatta in avanti, toccando tutti i punti programmatici stimolando il dibattito e facendo centro su tutta la linea.