“La rivincita del cuore”, presentazione a Napoli: l’intero ricavato a favore dell’Aisla

Giovedì 28 novembre 2019, alle ore 17 presso Il ristorante Januarius, in via Duomo 146/148 80138 Napoli, si terrà la presentazione de “La rivincita del cuore, Attesa, dolore e gioie, fra testimonianze e racconti” a cura di

Emilia Ferrara (Collana Varie).

Insieme alla curatrice, interverranno Maurizio de Giovanni (scrittore), Eleonora De Majo (assessore alla cultura), Martin Rua (scrittore), Marilicia Salvia (giornalista de Il Mattino). Saluti di Adele Ferrara, presidente Aisla Onlus Napoli.

Letture a cura degli attori Luigi Adimari e Michele Caputo. Saranno presenti alcuni compilatori dell’antologia. Il ricavato del libro è a favore dell’associazione Aisla Napoli.

L’antologia

Tutto nasce grazie alla toccante testimonianza di Umberto Mormile, un vivace osteopata costretto all’immobilità per colpa di una invalidante e terribile malattia di nome Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica), ora non più tra noi, che ha elaborato racconti su varie tematiche. La malattia lo aveva privato della libertà dei movimenti, ma non della voglia di vivere e comunicare: i suoi testi sono stati per la curatrice Emilia Ferrara lo spunto per commissionare a numerosi scrittori la stesura di racconti che trattassero gli stessi argomenti: dolore, paura, rivincita, essere/apparire, luoghi comuni, resistenza, gioie del cuore, attesa. Da qui è nata la corposa raccolta intitolata La rivincita del cuore, che è il filo conduttore del volume.

Mormile riuscì a scrivere grazie a un sistema di tastiera incorporato nella schermata del pc, infatti decise di scrivere pur riuscendo ad usare solo un dito della mano per cliccare singolarmente ogni lettera con il mouse. La curatrice ebbe in consegna i suoi scritti dal figlio Fabio. Gli elaborati del signor Mormile sono eterogenei e spaziano da racconti di vita a pensieri spettinati.

Tra i testi è presente una barzelletta, una storia inventata fino ad arrivare a vere e proprie riflessioni e denunce. Dopo una lettura attenta dei testi, Emilia Ferrara consultò l’editore Aldo Putignano, il materiale non era sufficiente per farne un libro, e per questo motivo sono stati chiamati a raccolta amici scrittori che con molto entusiasmo e grinta accolsero l’idea progetto. Vennero assegnati loro dei temi, da trattare in racconti non eccessivamente lunghi, su otto tematiche sviluppate dall’osteopata nei suoi testi, ovvero: Dolore; Attesa; Rivincita; Essere/apparire; Buio/paura; Resistenza; Luoghi comuni e Ricordi, gioia del cuore. Il ricavato della vendita di questa antologia sarà devoluto all’associazione AISLA ONLUS Sezione Napoli.

Nella raccolta ci sono tre poesie di Marialuisa Firpo; Francesco Pompilio e Alessandro Selvaggio.

Racconti di Roberta Andolfo, Alessandro Berselli, Agi Berta; Monica Brancaccio, Simona Buonaura, Claudio Calveri, Mariagiovanna Capone, Brunella Caputo, Piera Carlomagno, Paquito Catanzaro, Antonella De Blasio, Maurizio de Giovanni, Maria De Paolis, Diego Di Dio, Dino Falconio, Emilia Ferrara, Gabriella Ferrari Bravo, Giuliana Gaudyer, Valeria Grasso, Mauro Giancaspro, Jenny Giordano, Nicoletta Iacapraro, Paola Laudadio, Giancarlo Marino, Maura Messina, Antonio Mocciola, Umberto Mormile, Antonella Ossorio, Giulia Parasole, Alessandra Pepino, Marco Perillo, Giovanna Pompilio, Piergiorgio Pulixi, Aldo Putignano, Claudia Raffaele, Martin Rua, Cristina Maria Russo, Ron, Sonia Scarpa, Sandra Tivan, Rosaria Vaccaro, Serena Venditto, Valeria Venturi, Letizia Vicidomini, Giancarlo Vitagliano e Angela Vitaliano.

Aforismi di: Cristiana Astori, Alessandra Clemente, Severino Cessari, Cristina De Benedictis, Luca Poldelmengo, Francesca Scognamiglio Petino.

Con la straordinaria partecipazione del cantante Ron con un brano tratto dalla canzone “Stella mia”.

Ricordo di Severino Cesari a cura di Luca Briasco

Prefazione di Eduardo Savarese

Introduzione di Adele Ferrara (Presidente Aisla Napoli)

Illustrazioni di Maura Messina

La curatrice

Emilia Ferrara è nata Napoli, laureata presso la facoltà di Scienze politiche dell’università l’Orientale. Giornalista freelance dal 2007. Ha collaborato per numerose testate tra cui il Denaro, il Roma, I-Italy, la Voce di New York, l’italoamoericano, il Corriere del Mezzogiorno e la Provincia online per la sezione culturale, con particolare attenzione anche ai temi sociali. Ha partecipato all’Enciclopedia degli scrittori inesistenti 2.0 (2012); Storie di ordinaria resistenza (2013); al romanzo collettivo Serial novel I e II, ed editor per il numero III (dal 2014 al 2016) e Faximile. 101 riscritture di opere letterarie (2016) tutti editi da Homo Scrivens. Inoltre ha partecipato a numerose antologie con la casa editrice Giulio Perrone, tra cui I sette vizi capitali e Napoli in 100 parole. Ha una grande passione per la fotografia e per i libri.