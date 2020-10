La rivoluzione delle indagini di mercato con i big data

La diffusione di internet ha riscritto le regole del marketing, che per le sue ricerche di mercato oggi tende ad affidarsi ad analisi più innovative e dettagliate.

Ci si basa, per esempio, sui social network e sulla capillarità dei processi di comunicazione, testimoni silenziosi e discreti di ciò che pensano i consumatori. È la cosiddetta rivoluzione dei big data: una risorsa globale in continua crescita, oggi utilizzata da molte realtà per conoscere e anticipare le scelte dei consumatori.



Al centro di questo successo c’è la tecnologia, che permette la supervisione e la raccolta di un grande volume di informazioni, analizzabili con supporti sempre più efficienti. A tutto ciò, si aggiunge un repentino aumento di domanda, che ha visto piccole e medie aziende -nonché multinazionali- interessarsi a una consultazione di dati sempre più dettagliati. I big data permettono, infatti, di accedere a una mole di informazioni esaustive e particolarmente accurate, che per le aziende possono trasformarsi in vere e proprie opportunità di crescita.

È così che i big data hanno soppiantato le classiche ricerche di mercato: l’osservazione dell’utenza passa per il web e per ciò che si dice sui social, e non più attraverso i questionari dei classici panel di sondaggi.

Ad analizzare i dati, invece, sono agenzie di ricerche di mercato come Central Marketing Intelligence (CMI), le quali, attraverso una metodologia innovativa, intercettano ciò che gli utenti dicono e come interagiscono sul web per scoprire cosa pensano.



Indagini di mercato innovative per supportare al meglio le aziende

Le indagini di mercato di CMI, infatti, vengo realizzate con software di ultima generazione al fine di acquisire un numero sempre più elevato di informazioni, necessarie per poter progettare e sviluppare una strategia di marketing adatta al proprio business.

Il servizio si rivolge, per esempio, ad aziende che vogliono attuare uno screening sulla reputazione del brand, per scoprire quanto il marchio sia popolare online e cosa ne pensano gli utenti. Un’indagine completa per stimare la visibilità dell’azienda, nonché ricavare nuove idee per soddisfare le esigenze dei consumatori.

In questo caso si parla soprattutto di social listening, vale a dire l’ascolto silenzioso e discreto di ciò che gli utenti dicono in merito a un servizio.

Un approccio che sfrutta soprattutto il web – che oggi è considerato come il database più grande al mondo – analizzando le ricerche su Google, gli acquisti su Amazon e le condivisioni degli internauti.



Perché analizzare il mercato con sistemi online?

Scoprire quanto e come sui canali web si parli di un determinato tema è un aspetto dalle numerose potenzialità. Si può scoprire cosa non funziona in un servizio o quello che gli utenti reputano superfluo, così da correre tempestivamente ai ripari o prevenire una crisi di mercato.

Un approccio che permette alle aziende di captare quale siano le impressioni dell’utenza e modulare il proprio business, eventualmente adottando nuove strategie sia imprenditoriali sia di web marketing.

In ogni caso, si tratta di un servizio che non viola, in nessun caso, la privacy dell’utenza, poiché tutto ciò che viene analizzato è di pubblico dominio. Semplicemente, si sfrutta la funzionalità di sistemi all’avanguardia, che operano silenziosamente e in modo reiterato.



Ottimizzare il lancio di nuovi prodotti grazie alle indagini di mercato

La rivoluzione delle indagini di CMI è rivolta anche al lancio di nuovi prodotti. Ciò che funziona in alcune aree geografiche, a causa di differenze culturali o economiche, può non avere lo stesso impatto su altri mercati e quella che in un primo momento può apparire come un’opportunità, può trasformarsi in una sconfitta.

Per questo è importante prevedere uno studio accurato mediante software all’avanguardia che possano analizzare accuratamente lo scenario di destinazione.

Le indagini di CMI, in particolare, si avvalgono del metodo di ricerca Market X-Ray, un sistema che permette di individuare il livello di frammentazione dei competitor, scoprire quale possa essere la risposta dei consumatori e quale sia il target della clientela.

Questo dà accesso a un’analisi di mercato che annovera ogni singola prospettiva, in modo da stimare le tempistiche del lancio o individuare nicchie di mercato più appropriate. Un supporto fondamentale per assicurare a chi investe uno strumento in più, per valutare, implementare o ripensare la propria strategia di marketing.