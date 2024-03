La Romania: Andrew Tate può essere estradato nel Regno Unito

Dpo il processo a Bucarest, con il fratello Tristan

Roma, 12 mar. (askanews) – Il controverso influencer britannico-americano Andrew Tate e suo fratello Tristan possono essere estradati nel Regno Unito, secondo quanto stabilito da un tribunale rumeno, ma solo dopo la conclusione del loro processo separato in Romania con l’accusa di traffico di esseri umani.I due, 37 e 35 anni, sono stati arrestati a Bucarest con l’accusa di reati sessuali nel Regno Unito. Sono dovuti comparire di fronte al procuratore presso la Corte d’Appello di Bucarest. Prima che gli venisse concessa l’estradizione, la polizia del Bedfordshire ha confermato di aver ottenuto il mandato nell’ambito di un’indagine su accuse di stupro e traffico di esseri umani.Accuse che riguardavano fatti compiuti diversi anni fa, aveva detto il legale di Andrew, guru di TikTok ed ex kickboxer, Eugen Vidineac, prima del verdetto: “Le autorità rumene non entrano nel merito delle accuse, né le autorità straniere le descrivono. È vero, sembra che siamo in presenza di fatti presumibilmente commessi molti anni fa, più di 10 anni fa”.Dopo il rilascio, l’avvocato ha detto di apprezzare la decisione della Corte d’appello. “Questa sentenza offre ai fratelli l’opportunità di partecipare pienamente alla loro difesa e al processo legale di procedere in modo trasparente”. Le autorità rumene stanno indagando su accuse separate di stupro, traffico di esseri umani e formazione di una banda criminale, accuse che i fratelli negano. Nel dicembre 2022, i due erano già stati arrestati dalle autorità rumene e messi ai domiciliari alla periferia di Bucarest. Gli erano stati revocati nell’agosto scorso ma era stato impedito loro di lasciare la Romania.