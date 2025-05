BIELLA (ITALPRESS) – “Quando posso vengo sempre “perché è un tuffo tra gente che ama, non solo l’Italia, ma ama La solidarietà, ama la pace, ama fare qualcosa per gli altri. È un esempio per tutti”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine della 96^ adunata nazionale degli alpini a Biella.

(Fonte video: Senato)