“Con lui è iniziato il bipolarismo che prima non c’era”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un videomessaggio. “Pensavo, come molti, che non avrei mai dovuto commentare la scomparsa di Silvio Berlusconi perché anche io pensavo che, se non immortale, lo fosse quasi. Invece ci troviamo a doverlo ricordare e ricordiamo un protagonista assoluto della storia italiana”

fsc/gsl (Fonte video: Senato)