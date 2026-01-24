La Russa “Ice Park lascito per la città di Milano, un onore avere le Olimpiadi”

MILANO (ITALPRESS) – “Grazie a chi ha voluto e saputo trasformare questi capannoni in un luogo che resterà alla città, perché questo è il dato fondamentale. Questo è un lascito per Milano, per la Lombardia e non solo, è un lascito a costo zero per lo Stato, perché la Fondazione Fiera è l’unico ente che non ha avuto finanziamenti da parte dello Stato. Tutto quello che ha realizzato lo ha realizzato con fondi propri. Grazie Bozzetti, grazie Fiera, grazie anche a chi prima di te ha pensato a questa realizzazione e soprattutto a chi l’ha realizzata tecnicamente”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica, a margine del sopralluogo del Milano Ice Park a Rho Fiera Milano.

