La Russa:a destra più rispetto che a sinistra per le idee diverse

Roma, 7 mag. (askanews) – “Non siamo diventati più liberali, per me è una costante che da parte della destra che ho conosciuto vi sia sempre stato più rispetto che a sinistra delle opinioni degli altri”, “dal dopogerra in avanti la capacità di accettare le opinioni degli altri è sempre stata superiore a destra rispetto che a sinistra” dove ci sono “censure”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato a Ping Pong su Rai Radio 1.

“Nel rispetto delle idee altrui la destra è sempre stata antesignana e foriera, io auspicavo la possibilità di avere le stesse opportunità di parlare dei miei colleghi universitari e non era così” ha ricordato La Russa.