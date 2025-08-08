La Russia avvia la prima centrale nucleare in Kazakistan

Cerimonia di inaugurazione per avviare la costruzione

Milano, 8 ago. (askanews) – La Russia ha avviato la costruzione della prima centrale nucleare in Kazakistan dove la Cina dovrebbe costruirne altre due. Secondo una dichiarazione congiunta dell’agenzia nucleare kazaka e del colosso nucleare russo Rosatom, l’obiettivo di questi lavori è “selezionare il sito ottimale” perforando una cinquantina di pozzi esplorativi e raccogliendo campioni di terreno.La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei pressi del villaggio semi-abbandonato di Ulken. “Il progetto della centrale nucleare è un progetto strategico che diventerà un motore chiave per la produzione nucleare, lo sviluppo regionale, il progresso industriale innovativo e la crescita economica a lungo termine”, ha dichiarato Almassadam Satqaliev, capo dell’Agenzia per l’energia nucleare del Kazakistan.Il Kazakistan, ex repubblica sovietica alleata di Mosca, è il principale produttore mondiale di uranio (43%) e il terzo fornitore di uranio naturale all’Unione Europea, ma è gravemente carente di elettricità per il consumo interno. La questione nucleare è delicata in Kazakistan, la cui memoria è ancora segnata dai circa 450 test nucleari sovietici condotti nel nord-est tra il 1949 e il 1989, che hanno esposto 1,5 milioni di persone alle radiazioni.