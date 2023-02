La Russia sospende il trattato sulla riduzione delle armi nucleari: Costretti dagli Usa e della Nato

La Russia ha deciso di sospendere la partecipazione all’accordo New Start sulla riduzione delle armi nucleari siglato con gli Stati Uniti nel 2010. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, nel discorso alla nazione pronunciato a Mosca e durato circa due ore.

Accusando Usa e Nato di non collaborare all’attuazione del trattato, Putin ha detto che “a questo punto, sono costretto ad annunciare che la Russia sospende la sua partecipazione al trattato per le armi offensive strategiche”. Ribadendo che Mosca non si ritira ma sospende il trattato, Putin ha aggiunto che la Russia farà nuovi test nucleari se lo faranno gli Stati Uniti. Sulla base del New Start – che è ancora in vigore dopo che il precedente accordo tra Washington e Mosca è stato esteso fino al 4 febbraio 2026 – le due potenze nucleari possono svolgere ispezioni nei reciproci arsenali, ma queste sono state sospese dal 2020 a causa dell’epidemia di Covid. Gli Stati Uniti accusano la Russia di continuare a rifiutarsi di permettere queste ispezioni: “La Russia non rispetta gli obblighi del New Start che prevedono le ispezioni nei suoi territori – ha denunciato a gennaio un portavoce del dipartimento di Stato – il rifiuto della Russia impedisce agli Stati Uniti di esercitare importanti diritti stabiliti dal trattato e minaccia l’efficacia del controllo Usa-Russia sulle armi nucleari”.