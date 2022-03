“La Russia sta commettendo crimini di guerra”, chiesta riunione d’emergenza dell’Onu

Il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’Albania, la Francia, la Norvegia e l’Irlanda hanno chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla luce del deterioramento della situazione umanitaria in Ucraina. “La Russia sta commettendo crimini di guerra e prende di mira i civili”, ha denunciato la missione diplomatica britannica alle Nazioni Unite sul suo account Twitter. “La guerra illegale della Russia contro l’Ucraina è una minaccia per tutti noi”. I membri occidentali del Consiglio di Sicurezza dell’Onu chiedono per domani una riunione d’emergenza sull’Ucraina. Lo riferiscono fonti diplomatiche.