La Sad annuncia: ultimo tour poi faremo progetti solisti

Milano, 17 set. (askanews) – A seguito del grande successo del SUMMERSAD TOUR 2024 Fiks, Plant e Theø annunciano LA SAD È 4LIFE TOUR – prodotto da Magellano Concerti – un ultimo grande tour per abbracciare tutti i bimbi sad, prima di dedicarsi ai loro progetti solisti: “Questa non è la fine de La Sad, perché La Sad non finirà mai, ma solo una nuova season.” (Fiks, Plant e Theø)

Le date del tour 21/12/24 Nonantola (MO) – Vox 07/01/25 Milano – Alcatraz 11/01/25 Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia 16/01/25 Bologna – Estragon 18/01/25 Senigallia (AN) – Mamamia 21/01/25 Firenze – Teatro Cartiere Carrara 22/01/25 Roma – Atlantico 24/01/25 Napoli – Casa Della Musica 25/01/25 Molfetta (BA) – Eremo Club 31/01/25 Padova – Gran Teatro Geox Per info e biglietti: lasadent.com/tour

Tra chitarre distorte, testi immediate e l’ormai indistinguibile attitudine punk, La Sad è il trio che si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione, dell’importanza di imparare dagli errori, di non rinnegarli e volgere sempre uno sguardo di speranza al futuro. Il 5 aprile 2024 ha pubblicato il nuovo album ODIO LA SAD (La Sad Ent. in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe), che vede le collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari, Articolo 31, Rose Villain, Bnkr44, Naska e Donatella Rettore. Un titolo forte, provocatorio, che ricorda che spesso gli attacchi personali alle debolezze e alle fragilità possono diventare un punto di forza per affrontare il presente ma soprattutto il futuro. La Sad torna a raccontare l’odio per parlare di amore. La Sad annuncia_LA SAD È 4LIFE TOUR. L’ultimo tour prima di dedicarsi ai loro progetti solisti.