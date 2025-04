La salma di Papa Francesco è nella basilica di S. Pietro: migliaia in coda. Prevista la presenza di 200 mila fedeli

Si è compiuta alle 11 di stamane la traslazione del feretro di Papa Francesco dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica di San Pietro. La processione solenne, aperta dalle parole “Procedamus in pace”, ha attraversato Piazza Santa Marta, la Piazza dei Protomartiri Romani e, passando sotto l’Arco delle Campane, è giunta fino alla porta centrale della Basilica Vaticana. Il corpo di Papa Francesco, trasportato su una bara di legno rivestita di zinco, senza catafalco né pastorale, è stato deposto davanti all’Altare della Confessione, su una piccola pedana a terra, come da sue esplicite volontà. Il rito, presieduto dal Cardinale Farrell, ha visto la partecipazione di decine di cardinali, tra cui Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle, Reinhard Marx, Konrad Krajewski, Giovanni Battista Re, Gianfranco Ravasi, e molti altri. La bara è stata aspersa con acqua benedetta e incensata. Presenti in prima fila la “famiglia pontificia” del Papa: i suoi tre segretari, l’infermiere personale Massimiliano Strappetti, e gli aiutanti di camera. Durante la liturgia della Parola è stato letto un passo del Vangelo di Giovanni.

Il feretro di Papa Francesco è stato portato a spalla dai barellieri e sediari pontifici

Dalle 11 la Basilica di San Pietro era stata aperta ai fedeli per l’omaggio alla salma. Un flusso continuo di pellegrini e turisti sta affluendo in piazza, dove si attende la presenza di oltre 200.000 persone per i funerali solenni previsti per sabato 26 aprile alle ore 10. La Messa esequiale sarà celebrata sul sagrato della Basilica Vaticana, alla presenza di capi di Stato e delegazioni internazionali, tra cui Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky.

Al termine della cerimonia funebre, il feretro sarà trasportato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sarà tumulato in una tomba semplice, situata tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, nel rispetto della volontà del Pontefice. In un clima di profonda commozione, le campane a morto di San Pietro hanno accompagnato la processione. Sotto il cielo di Roma, l’applauso della folla ha accolto la bara del Papa, ultimo omaggio a un pastore che ha saputo farsi vicino ai cuori di tutti.