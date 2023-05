Nel 2022 la spesa per la Sanità digitale in Italia è stata pari a 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle aziende sanitarie investirà in Cybersecurity, Cartella Clinica Elettronica e nell’integrazione con sistemi regionali e nazionali. Rallenta invece la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

