La sceneggiata, tipica del Sud, è assurta ormai a stile di vita di tutti gli italiani

Gli italiani e con loro quanti osservano con occhi disincantati quanto accade nel Paese, da qualche tempo restano più che interdetti se e quando si chiede loro di esprimersi sulla situazione in generale, sia nazionale che estera. Le risposte sono oltremodo eloquenti, almeno sugli argomenti di più facile presa, percorse tutte da una sorta di negatività. La stessa che non è di aiuto per recuperare il trend che ha preceduto quello attuale. Più semplicemente, pur non essendo quello anteriore al Covid un periodo del tipo “età dell’oro”, era comunque proiettato verso ‘tempi migliori”. Del resto le agenzie di rating, nelle considerazioni periodiche elaborate per molte realtà socio politiche iniziano a intravedere solo ora. Per l’ ultima che riguarda l’Italia, emessa circa due mesi fa, quelle agenzie hanno reso noto, ciascuna con le proprie argomentazioni, che la situazione economica italiana è stabile, tendente a risalir la china. È noto che l’ effetto attesa influisce non poco sull’evoluzione di un processo socio economico, sia del tipo evolutivo che di quello involutivo. Stato dell’ arte: la situazione interna, come quella della UE non induce a far salti di gioia. Di seguito alcuni dei pungoli che turbano i sonni degli italiani. Senz’altro apre le danze la situazione economica del Paese, per una serie di motivi, tra essi il più evidente è la confusione che condiziona ogni tipo di scelta e di decisione. Di tal fatta molti comportamenti non poggiano su basi razionali, ma sono in una sorta di equilibrio precario che spesso sfocia in default. È necessario prendere in prestito un termine dalla metereologia per mettere in evidenza un altro vulnus del sistema Italia. È il termine “percepita”, usata nelle previsioni del tempo per definire la difformità tra la temperatura rilevata e quella avvertita. Lo stesso accade per la povertà, che, solo a guardarsi intorno, dà l’ idea di essere andata ben oltre il livello che i numeri, aridi per loro natura, indicano. Come quelli appena considerati, molti altri argomenti meritano di essere riconsiderati sotto luci diverse. Oggi è martedi grasso, per cui domani sarà mercoledi delle Ceneri, più adatto quindi per continuare le considerazioni del genete fin qui riportato.