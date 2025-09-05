La scomparsa di Giuseppe Colitti, studioso e cantore di storia orale del Vallo di Diano

di Achille Flora

La morte di Giuseppe Colitti, avvenuta oggi, 5 settembre, a Sala Consilina (Sa) porta via un qualificato cultore, studioso e ricercatore di storia orale che per decenni ha dedicato il suo tempo a costruire un archivio storico di intervistando anziani vissuti nella prima metà dello scorso secolo, ricostruendo la memoria delle tradizioni alimentari, commerciali del Vallo di Diano, area del parco Nazionale del Cilento-Valle di Diano- Un archivio riconosciuto “di notevole interesse storico” dalla Sovrintendenza agli Archivi della Campania nel 1992.

Un’opera preziosa che ha consentito, attraverso i tanti libri da lui pubblicati, dal suo primo “Storia orale“, in Storia del Vallo di Diano (La Veglia, 1985) a ”L’altra America. L’emigrazione meridionale in Puglia” (ESI, 1990), “Lungo le vie degli antichi sapori” (LaVeglia, 2002); “L’anello della memoria. Il ciclo dell’anno nei luoghi e nei riti di un paese del Sud” (Rubbettino, 2005), “Il tamburo del Diavolo, (Donzelli, 2012), fino al suo ultimo lavoro “Lo sguardo al cielo. Credenze e magie tradizionali” (Rubbettino, 2018). Per citarne solo alcuni della sua notevole produzione.

Le sue ricerche hanno consentito di ricostruire non solo i salti strutturali dell’economia locale, da agricola di sussistenza ad una di mercato, ma di trovare le tracce di tradizioni culinarie e sostanzialmente culturali, in parte superate e in parte ancora vive, a dispetto dell’omologazione indotta dai mezzi di comunicazione e dalla globalizzazione dei mercati. Tradizioni conservate nella memoria dei testimoni, ma molte ancora vive, conservate da uno sviluppo che ha privilegiato le aree costiere per la facilità dei trasporti via mare, la sciando fuori dalle sue dinamiche le aree interne come quella del Vallo di Diano. Non sempre questa trascuratezza ha rappresentato un male, poiché non è un caso se questa valle annovera un grande numero di centenari con gruppi di ricercatori CNR stanziati in loco per capire da cosa dipendesse tale longevità (alimentazione, stili di vita, mancanza d’inquinamento ambientale). Non essere passati attraverso le dinamiche produttive fordiste, se ne ha frenato la crescita economica, ha però consentito di conservare quella che G. Becattini definisce come “coscienza dei luoghi”, ossia coscienza delle potenzialità e fragilità delle risorse locali. Non a caso Colitti propone di riprendere le tradizioni produttive locali, le loro tipicità per costruire un mercato di nicchia, rivitalizzando gli antichi sapori.

I suoi libri non hanno trattato solo le memorie produttive di antichi sapori, ma anche quella commistione tra sacro e profano tipica del mondo pastorale ed agricolo. Un modo di rileggere la storia non come racconto di gesta eroiche di cavalieri, Re e imperatori, ma dal basso con tutti i suoi vincoli culturali, come per il “familismo amorale”, ritrovando al contrario tracce di solidarietà spontanea e relazionale nei racconti dei tanti testimoni ascoltati.

Peppino Colitti, mi sia concesso di chiamarlo come l’ho sempre confidenzialmente chiamato, non era un accademico ma un professore di liceo, anche se la sua produzione ha interessato molti accademici e assunto un rilievo che va ben oltre i limiti del Vallo di Diano.

È con dolore che scrivo questa breve nota di commiato. Vicini in case di vacanza, lui e la sua famiglia conoscevano mia moglie da bambina e tutta la sua famiglia. Il legame tra noi è sorto subito, spontaneamente, così come con la moglie Clara e i figli Attilio, Carmen e Antonella. A tutti loro va la mia vicinanza in questo momento di dolore.

A Peppino dedico un ultimo pensiero di stima e forte affetto, definendolo cantore del Vallo di Diano, perché nei suoi libri entra la poesia del tempo che fu, con la speranza che il Centro studi e ricerche del Vallo di Diano, in collaborazione con il suo comune di residenza Sala Consilina; voglia organizzare un momento di studi e riflessioni sul suo pensiero, con la partecipazione dei tanti accademici che hanno collaborato alle sue pubblicazioni con introduzioni, prefazioni e postfazioni.