La scorrettezza che compie chi mente, consapevole di cosa stia facendo, ha pochi equivalenti 

Che il momento attuale sia la stagione adatta perché possa crescere, spesso spontaneamente, la mala pianta della bugia, è fuori di ogni dubbio.

Molte altre volte è messa a dimora e coltivata con cura, la menzogna. Buona parte della popolazione mondiale ha capito che chi lo rappresenta sia all’interno del paese di appartenenza che fuori dai confini dello stesso, ha fatto del riferire informazioni adattate alla bisogna uno stile di vita, facendone uso e abuso sia in privato che in pubblico. Ne seguono pesanti ripercussioni sull’operato dei suoi seguaci e anche su quello di quanti lo avversano.

Calandosi nel quotidiano, salta subito agli occhi e si piazza facilmente nelle orecchie, un mix di immagini e suoni del genere di quelli che sono tipici dei circhi. L’attività di montaggio e smontaggio svolta all’interno e all’esterno del tendone che ospita spettacoli itineranti, si ripete una infinità di volte e quasi altrettanto avviene per gli artisti che lavorano al suo interno. Di quanto presentato al pubblico su manifesti e locandine con immagini di grande effetto, agli spettatori è data la possibilità di vedere solo una sintesi di quanto lasciato intendere dallo staff dei contatti con il pubblico. Non molto diversa è l’attività di quanti governano il mondo, indaffarati a essere presenti insieme a discutere in riunioni incentrate principalmente sul tema delle guerre. Lo svolgimento delle stesse dà l’impressione di essere ancora alle prime battute, mentre sono ormai trascorsi anni dallo scoccare delle prime scintille a cui è seguita l’accensione dei primi fuochi di guerra. La situazione attuale vede quei Commedianti di Stato intenti a tranquillizzare le popolazioni che li hanno votati a rimanere calmi, perché la risoluzione dei problemi che stanno devastando buona parte del mondo è a un passo dall’uscio. Salvo poi, una volta ritornati nelle proprie sedi, mettersi al lavoro per la preparazione di un comunicato ufficiale dal contenuto sostanzialmente diverso dalle dichiarazioni espresse a caldo. Con le dichiarazioni singole di ogni ospite presente avente un solo argomento che li lega. Tale evoluzione è assimilabile alla ricerca del massimo comune denominatore, necessaria per la risoluzione di alcuni problemi di matematica. Solo che nella situazione attuale non si riesce a individuare qualcosa del genere. Intanto, amplificata dall’attività discutibile dei protagonisti, continua la mattanza dei figuranti e delle comparse. E pensare che sono stati già soppressi nell’ordine di svariati milioni. Quanti saranno stati i caduti alla fine del macello in corso non è possibile nemmeno ipotizzarlo. Di certo non sarà nell’ordine dei caduti nel corso di un assalto alla baionetta.