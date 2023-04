La SEO per migliorare il posizionamento del tuo sito sui motori di ricerca

Il posizionamento del tuo sito web è un elemento fondamentale della tua strategia digitale. Se sei sul web ma nessuno riesce a trovarti sui principali motori di ricerca, il tuo business non potrà avere successo. Ma come fare a individuare i punti deboli e le potenzialità online della tua attività? Ti servono professionisti dell’ottimizzazione SEO e della sua analisi.

Le metriche SEO fondamentali: quali sono e come interpretarle

Per pianificare una buona strategia, parti dai fondamentali. Quali sono le metriche da analizzare per capire l’andamento del tuo sito web e le eventuali possibilità di crescita? Prima di tutto, devi conoscere l’attuale traffico organico. Non solo i numeri, ma anche tutta una serie di elementi che ti aiuteranno a comprendere da dove arrivano gli utenti, su quali pagine atterrano e se rimangono a lungo oppure vanno subito via perché non trovano ciò che cercano. Dagli strumenti di analisi puoi identificare il traffico organico che visita le pagine del tuo sito, ma anche scoprire con quali parole chiave atterra, quanto tempo rimane sulla pagina e se il livello di bounce rate (ovvero di utenti che entrano ed escono velocemente dalla pagina) è eccessivamente alto. Già questi dati ti daranno una prima panoramica di cosa funziona e cosa no, e se si creano colli di bottiglia in alcune aree del sito.

Come analizzare i tuoi competitor e migliorare il tuo posizionamento

Il fai da te non è mai consigliabile: un’agenzia SEO di professionisti dell’ottimizzazione per motori di ricerca saprà analizzare i tuoi competitor organici e partire da lì per migliorare le tue performance. Questo non vuol dire copiare quello che fa la concorrenza, ma individuare al contrario aree e keyword di settore che non sono presidiate. Capire come si muovono i competitor sul web può darti anche la spinta per trovare la tua identità di brand (o di libero professionista) e distinguerti dalla massa. Non sempre, però, quelli che tu percepisci come competitor sono gli stessi che saranno analizzati dai professionisti. Per questo è bene rivolgersi a SEO specialist che sapranno quali sono le insidie al tuo successo sul web, che potrebbero essere anche brand o lavoratori di altri ambiti che però presidiano le parole chiave di tuo interesse.

Analisi delle parole chiave e ottimizzazione

Ma cosa sono le parole chiave? In inglese keyword, sono le parole usate dagli utenti per cercarti su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca. Possono essere secche (“condizionatori d’aria”) oppure estremamente lunghe e complesse (“tecnico per installazione condizionatori d’aria a Milano economico”). Anche in questo caso, saranno i professionisti e le professioniste della SEO a comprendere quali keyword possano darti maggiori risultati, quelle che si avvicinano maggiormente al tuo business e ai bisogni dei tuoi potenziali clienti. Pertinenti, di valore e possibilmente ad alto traffico, saranno le parole chiave per cui ottimizzare il tuo sito web e farti trovare facilmente. Dall’analisi delle parole chiave si può procedere a creare un’architettura dell’informazione corretta, comprensibile e mirata; ma anche elaborare un piano di contenuti testuali adatti a raccontare meglio i tuoi prodotti o servizi; riscrivere le url delle pagine web del tuo sito, i meta-title e le meta descrizioni con cui verranno etichettate.

Agenzia SEO o freelance?

Puoi rivolgerti a un’agenzia o a una serie di consulenti, chiedere preventivi e attività previste e mettere a confronto i diversi servizi. Per avere successo online hai bisogno di chi conosce i motori di ricerca e tutti i modi con i quali il tuo sito può posizionarsi. SEO specialist ma anche analisti, esperti di pr, designer e molto altro. Chi saranno, nello specifico, questi professionisti, lo deciderai in base alle tue specifiche esigenze e alle tue preferenze in fatto di budget, tipologia di interventi e organizzazione del lavoro.