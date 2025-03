“La sera dei miracoli”: omaggio a Lucio Dalla, al teatro Acacia nel giorno del suo compleanno

Uno spettacolo, un evento speciale per rivivere la storia di uno dei più grandi cantautori della nostra storia: La Sera dei Miracoli – Omaggio a Lucio Dalla. È la nuova produzione di Good Vibrations Entertainment, nota anche per aver curato lo spettacolo Canto Libero dedicato a Battisti & Mogol e il tributo ai Pink Floyd dei Big One. Dopo il tour estivo e il debutto autunnale al Teatro Olimpico a Roma lo scorso novembre, il tour prosegue con 19 nuove date con una conclusione a Bologna il 10 aprile. Martedì 4 marzo il tour arriva a Napoli: appuntamento al Teatro Acacia alle 20.30. Un evento speciale, per celebrare il compleanno dell’artista, che nasceva il 4 marzo 1943.

Reduce dal primo tour teatrale che ha registrato sold out in ogni data, in alcuni casi anche con la partecipazione di Ricky Portera (storico chitarrista di Dalla e co-fondatore degli Stadio), La Sera dei Miracoli si è imposto come il tributo a Lucio Dalla più autorevole in circolazione. Con un repertorio che spazia da 4 marzo 1943 a Come è profondo il mare, passando per L’anno che verrà, Caruso e tanti altri classici del cantautore, lo spettacolo è interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani che è il cuore pulsante del progetto. Già noto per il suo ruolo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e per la sua partecipazione a The Voice of Italy, Campani ha collaborato con artisti del calibro di Ligabue e Vasco Rossi, dimostrando una versatilità e una presenza scenica eccezionali. Campani sarà affiancato da una band di musicisti di prim’ordine: Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessand ro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre). Questi talentuosi strumentisti offriranno una serata emozionante, arricchita da una scenografia suggestiva e da un light-show avvincente e curato.

Lucio Dalla è stato un artista di straordinario talento, nato a Bologna il 4 marzo 1943. Con le sue canzoni ha raccontato storie di vita quotidiana e temi universali, conquistando il cuore di diverse generazioni. Grazie a successi come Futura, Attenti al lupo e Piazza Grande, ha saputo innovare e sperimentare, lasciando un’eredità musicale inestimabile che continua a ispirare artisti e appassionati di musica di ogni generazione; brani sempre attuali e commoventi, che rivivranno nell’interpretazione dello spettacolo La Sera dei Miracoli. Lorenzo Campani è un cantante professionista, proveniente da Reggio Emilia, con la sua band ha fatto da spalla in ventisei concerti di Vasco Rossi e ha interpretato il ruolo di Quasimodo nel musical Notre Dame de Paris. Con The Voice of Italy è arrivata la sua consacrazione da solista dinanzi al grande pubblico. La Sera dei Miracoli sarà l’occasione per vederlo in azione con una band eccellente e un repertorio a dir poco emozionante. Il prossimo appuntamento con La Sera dei Miracoli sarà il 5 marzo a Ancona (Teatro delle Muse).

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone: