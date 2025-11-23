La serata dei SIAE Music Awards dedicata a Ornella Vanoni

Milano, 23 nov. (askanews) – Grande successo per i SIAE MUSIC AWARDS, i premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero. Dopo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni, la serata è stata ripensata e interamente dedicata alla sua memoria. In apertura, il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi, Mogol, Mario Lavezzi e l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, invitati sul palco da Amadeus che per il secondo anno consecutivo ha condotto i SIAE Music Awards, hanno condiviso con il pubblico un ricordo personale dell’artista, sottolineandone la straordinaria eredità artistica e umana.

Nel corso della cerimonia, ogni vincitore ha pronunciato una parola simbolica che rappresenta Ornella, trasformando l’evento in un commosso omaggio. Fiorella Mannoia, ospite d’eccezione della serata, ha interpretato alcuni brani resi celebri da Ornella Vanoni e “Terra Mia” di Pino Daniele, a cui è andato il Premio Speciale 2025. Di seguito i vincitori della terza edizione dei SIAE Music Awards: (ricordiamo che i vincitori dei SIAE Music Awards sono basati sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2025)

Miglior canzone – Locali da ballo con musica live Sinceramente Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana

Miglior canzone – Club Freed from desire Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS) Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

Miglior canzone – Locali con musica live Albachiara Autori: Vasco Rossi Editori: Warner Chappell Music Italiana

Miglior canzone – Radio Karma Autori: Alex, Kende, Davide Petrella, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Stash Editori: Baraonda Edizioni, Garage Days, Thaurus Publishing, The Beautiful Ones, Universal Music Publishing Ricordi

Miglior canzone italiana all’Estero I’m good (Blue) Autori: Massimo Gabutti, Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI) Editori: BMG Rights Management, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing (PRS), BMG Rights Management (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana Limited (non amministrato)

Miglior canzone Streaming Italia Tuta Gold Autori: Jacopo Ettorre, Katoo, Mahmood Editori: Jet Music Publishing, Milotic, Universal Music Publishing Ricordi

Miglior canzone Social Italia Sinceramente Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana

Miglior canzone Jazz Repens Big Band Autori: Roberto Cipelli, Ettore Fioravanti, Paolo Fresu, Paolo Silvestri, Giustino Tracanna, Attilio Zanchi Editori: Tuk Music

Miglior colonna sonora – Cinema C’è ancora domani Compositori: Lele Marchitelli Editori: Flipper, Nightingale Songs & Lyrics

Top colonna sonora – Film tv Diabolik Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi Editori: Creuza, Edizioni Curci

Miglior colonna sonora – Serie tv La lunga notte – La caduta del Duce Compositori: Carmine Padula Editori: Rai Com

Miglior colonna sonora – Film streaming C’è ancora domani Compositori: Lele Marchitelli Editori: Flipper, Nightingale Songs & Lyrics

Miglior colonna sonora – Serie streaming Mare Fuori 4 Compositori: Stefano Lentini Autori: Lolloflow, Matteo Paolillo, Raiz Editori: Rai Com, Coloora

Best Recorded Track Lunedì Autori: Ultimo Editori: Honiro Label & Publishing, Ultimo Entertainment

Miglior Canzone Live Concert (venue con più di 5.000 posti) Gli anni Autore: Max Pezzali Editore: RTI Dj’s Gang

Miglior Canzone Live Recital (venue con meno di 5.000 posti) Caruso Autori: Lucio Dalla Editori: EMI Music Publishing Italia, Universal Music Publishing Ricord

Miglior Autore Under 35 Riccardo Zanotti Premio Speciale 2025 Pino Daniele

La terza edizione della serata-evento, voluta e organizzata da SIAE e prodotta da Friends & Partners, ha arricchito il programma della MILANO MUSIC WEEK 2025, di cui SIAE è stato Promotore. SIAE con i suoi Awards celebra da tre anni la creatività con una serata speciale in cui tutta l’industria musicale italiana si riunisce per omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono la storia della nostra musica.