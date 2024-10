La serie A torna in chiaro, Milan-Napoli gratis su Dazn

Roma, 25 ott. (askanews) – La Serie A torna a offrire la possibilità di vedere partite in chiaro. Milan-Napoli, annuncia Dazn, sarà trasmessa gratuitamente il 29 ottobre alle 20.45 sulla piattaforma digitale che detiene i diritti tv della massima serie. L’ultima partita visibile gratuitamente risale ad un Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996. Dazn con l’anticipo del decimo turno offre la prima di cinque partite gratuite a stagione all’interno del pacchetto “Try and buy”.

La partita sarà visibile ai primi due milioni di spettatori registrati che si collegheranno. Gli abbonati Dazn avranno ovviamente una via preferenziale: per loro, nessun problema, vedranno Milan-Napoli come tutte le altre partite del loro abbonamento. I non abbonati, invece, si potranno collegare fino al raggiungimento della soglia di 2 milioni di spettatori. Si consiglia quindi di collegarsi molto presto, quando Dazn aprirà la finestra della diretta. Magari registrandosi in anticipo per non perdere tempo.