La Sicilia compie 80 anni, Mattarella: Informazione libera e autorevole

“Rivolgo un cordiale saluto a La Sicilia, che quest’anno celebra l’80esimo anniversario di fondazione. Una testata storica che ha accompagnato la crescita e lo sviluppo del Paese dal dopoguerra raccontando con puntualità gli avvenimenti regionali e nazionali. Benedetto Croce, Luigi Einaudi, Luigi Sturzo, Vitaliano Brancati, Enrico Mattei furono tra le firme prestigiose. Nella sua redazione si sono formate generazioni di giornalisti che hanno raccontato la Sicilia e l’Italia”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per gli 80 anni de La Sicilia, pubblicato sul quotidiano di oggi. “Forte della sua tradizione – aggiunge il presidente Mattarella – il quotidiano si è radicato negli anni, dando voce ai territori siciliani anche attraverso iniziative editoriali multimediali che si avvalgono delle più avanzate tecnologie. Un impegno che rafforza la presenza nel Mezzogiorno di un’informazione libera e autorevole, condizione imprescindibile per la democrazia. Al direttore, all’editore, ai giornalisti, a tutti coloro che partecipano a questa impresa – conclude il presidente Mattarella – desidero augurare ogni successo per il loro quotidiano impegno”.