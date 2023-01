La simpatica vecchietta volante quest’anno con il carbone è stata ancora più prodiga

Potenza delle organizzazioni religiose, dimostrata nel giorno che è dell’Epifania per i cattolici, della vigilia del Natale per la chiesa ortodossa. Su sollecitazione di Keryl, patriarca di quella chiesa, Putin ha fatto cessare per 36 ore il fuoco dell’Amata Rossa sull’ Ucraina affinchè venisse rispettata tale ricorrenza. Non c’è stato entusiasmo, ma nemmeno niente da dire, da parte del mondo salvo esprimere un barlume di soddisfazione, peraltro effimera. Barlume subito offuscata da diverse violazioni attuate dai soldati russi. Alla mezzanotte di oggi tornerà comunque tutto come prima e non si intravede ancora nessuno spiraglio della fine del conflitto, che possa essere autentica e duratura.

Strano ma alla fine del tutto comprensibile, il Presidente ucraino Zelensky e il suo staff hanno avuto una reazione più che tiepida innanzi a tale decisione del Cremlino. Nel presidente ucraino deve essere scattato qualcosa di simile a quanto racconta Virgilio nell’Eneide. Accadde che Laocoonte, re dei Troiani, si accorse che i Greci avevano lasciato un grande cavallo di legno davanti alle porte di Troia. Quel re tentò subito di smorzare gli entusiasmi dei troiani presenti dicendo che, poiché conosceva bene quella gente, non c’era da fidarsi di loro, nemmeno se avevano lasciato un dono, quel cavallo di legno. “Timeo Danaos, et dona ferentes”, fa esclamare Virgilio a quel re e il resto è noto: rimasto inascoltato, egli dovette assistere al trasporto di quel dono fin dentro le mura della città. Una volta che fu sistemato, il cavallo si aprì e ne uscì un mini esercito armato fino ai denti. Troia fu messa così a ferro e a fuoco.

Zelensky e lo stato maggiore dell’ esercito ucraino hanno aggiunto senza esitazione, che quelle ore in cui le armi hanno taciuto saranno servite, come era nelle intenzioni di Putin e dei suoi scherani, a far perdere la normale concentrazione alla resistenza Ucraina, con quanto ne potrebbe conseguire. Le festività natalizie si sono concluse con scarsi risultati in termini di distensione in ogni settore dove esiste una conflittualità di qualsiasi natura. La guerra in Ucraina è solo uno degli imbarbarimenti che hanno preso di mira l’umanità tutta, a ogni latitudine. Oltre a quanto di inqualificabile sta accadendo in Iran, sono diverse le spine nel fianco che stanno conficcandosi sempre più nel consorzio umano, in tutte le classi sociali, e buona parte di esse sono state usate così, per questioni di lana caprina. Continua a essere consumato in misura crescente, in Italia come all’estero, il femminicidio. Sono lontani i tempi quando il delitto d’onore, precursore seppure vago dei veri e propri massacri di donne dei tempi attuali, era visto quasi con tolleranza. Tanto accadeva perché avallato dalla morale del tempo e da chi, nelle stanze del potere, aveva un atteggiamento tutt’ altro che dissenziente verso quei comportamenti bestiali. Inoltre si è intensificata anche la violenza gratuita, del tipo di quella che ha avuto origine già da qualche templ negli USA per poi espandersi in ogni dove. Essa non dipende da nessun trascorso di relazione tra il carnefice e le sue vittime. Sono fatti questi che suscitano la stessa riprovazione, se non maggiore, delle guerre combattute con bombe e missili, anche perché divenuti sempre più frequenti. Di cosa stia succedendo nel mondo è difficile dare una spiegazione, anche per chi studia per professione questi argomenti. È tale la varietá di come avvengono episodi di tal fatta, che si è portati a concludere che, per gran parte di essi, deve essere cercata nell’emulazione gratuita la molla che spinge molti individui a delinquere. Tanto con un solo scopo: cercare di assurgere agli onori, meglio ai disonori, della cronaca, quindi conquistare visibilitá. Il 2023 ha fatto il suo esordio da pochi giorni e giá i fatti di sangue sono stati diversi, a ogni latitudine. ll comportamento di parte dell’ umanitá come fin qui descritto si è solo intensificato a dismisura negli ultimi tempi, ma ha accompagnato il suo cammino da ancora prima che questi si alzasse sulle gambe. Solo che nel tempo si è diffuso, di più dove il genere umano aveva già fatto maggiori progressi. Tanto che negli USA e nel nord Europa, già dal secolo scorso, vigono imposizioni fiscali specifiche per finanziare la prevenzione di tale forma di danno sociale nonchè i costi conseguenti. Ma è noto che, contro il buio che sempre con maggior frequenza oscura la mente umana, c’è ben poco fare. Una forma particolarmente grave del delirio che ne consegue è quella che sta diventando sempre più esecrabile in Iran. È esso un’interpretazione distorta di quella forma di governo erroneamente e abusivamente definita teocrazia. Essa è invece solo un’ espressione di tirannia che con i corretti comportamenti religiosi e quindi umani ha poco a che dividere. Se proprio si vuol fare un collegamento mistico, è possibile con il contenuto delle religioni politeiste dell’estremo oriente. Molte di esse venerano addirittura divinità crudeli e sanguinarie. Si conferma così che mischiare il sacro con il profano continua a provocare inevitabilmente seri problemi. Che si aggiungono ai tanti altri che sempre più affliggono il mondo.