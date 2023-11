La “Sinnermania” si sposta a Malaga, Jannik in Coppa Davis

Il numero uno italiano del tennis potrebbe ritrovare Djokovic

Malaga (Spagna), 21 nov. (askanews) – Il numero uno del tennis italiano, Jannik Sinner, reduce dal secondo posto alle Atp Finals di Torino è arrivato a Malaga dove ha raggiunto il team azzurro capitanato da Filippo Volandri per la fase finale della Coppa Davis. Sinner è stato accolto all’aeroporto dal direttore del torneo, l’ex tennista spagnolo Feliciano Lopez.Parlando del match di domenica contro Djokovic, Sinner ha detto: “È andata così, lui ha giocato molto bene. Ero un po stanco, ma lui ha giocato molto bene”. L’Italia della Coppa Davis scenderà in campo contro l’Olanda giovedì mattina. Possibile incrocio con la Serbia di Djokovic in semifinale.