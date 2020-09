L’Ambasciata d’Italia in Danimarca di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Luigi Ferrari informa dal suo sito : “ L’Ambasciata italiana è operativa e sta gestendo le vostre centinaia di richieste sia dalla Danimarca che dall’Italia grazie alla professionalità e senso del dovere del personale in servizio. Considerando il rispetto delle direttive volte a prevenire il rischio di contagio, previste dal Ministero per la Pubblica Amministrazione

http://www.funzionepubblica. gov.it/ e del Ministero della Salute, e l’altissimo numero di email ricevute, si avvisa che potranno verificarsi ritardi nel processare le Vs richieste. Per questo motivo vi invitiamo a leggere molto attentamente tutte le istruzioni qui contenute che rispondono a molte delle richieste che riceviamo e a consultare costantemente il nostro sito web https://ambcopenaghen. esteri.it/ambasciata_ copenaghen/it



Vi ringraziamo anticipatamente per tutti i messaggi di supporto ed incoraggiamento che riceviamo quotidianamente e a cui purtroppo non possiamo dare risposta ora in questa situazione di emergenza. Ci incoraggiano a lavorare al meglio, più serenamente, determinati a continuare a fare il nostro dovere.

** Con l’apertura delle frontiere italiane dal 3 giugno, si avvisano gli utenti che la Cancelleria Diplomatica e Consolare, non operando come un’agenzia di viaggi, non potra’ dare alcun seguito alle richieste di conferma della partenza degli eventuali voli diretti tra Italia e Danimarca che dipendono solamente dalla compagnia aerea/tour operator di competenza a cui vi invitiamo di rivolgervi per capire l’operativita’ del volo. **A partire dal 27 giugno la Danimarca ha aperto le proprie frontiere, anche per scopi turistici, nei confronti dell’Italia e degli altri Paesi dell’Unione Europea ed Area Schengen. Maggiori info al punto 4. INGRESSO E TRANSITO IN DANIMARCA Per aggiornamenti consultare https://politi.dk/ en/coronavirus-in-denmark/ travelling-in-or-out-of- denmark/persons-resident-in- open-countries e/o telefonare all’hotline delle Autorità di frontiera al +45 70206044. **In data 20 Agosto 2020, il Governo danese ha aggiornato la lista dei Paesi “chiusi”/”zone arancioni” nell’Unione Europea, verso i quali si sconsigliano tutti i viaggi non necessari: Andorra, Belgio, Bulgaria, Lussemburgo, Malta, Monaco, Romania e Spagna. Sarà dunque richiesto un valido motivo per entrare in Danimarca da Andorra, Belgio, Bulgaria, Lussemburgo, Malta, Monaco, Romania e Spagna. Si sconsigliano i viaggi in Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia e Lituania dato il regime di quarantena obbligatoria.

** In data 14 Agosto 2020 i partiti del Parlamento danese hanno raggiunto un accordo per la Quarta Fase di riapertura della società con decorrenza fino al 31 ottobre. In particolare è stata decisa l’ABROGAZIONE DELLA REGOLA CHE IMPONEVA AI TURISTI STRANIERI DI PERNOTTARE MINIMO SEI NOTTI IN DANIMARCA .”.