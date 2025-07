La situazione economica della Lazio: dall’indice di liquidità al mercato bloccato

La Lazio, a oggi, vive una fase economica potenzialmente delicata: utili sul bilancio, patrimonio netto positivo ma sofferenza di cassa che ha portato al blocco del mercato estivo. Le cause sono note – uscita dall’Europa, obblighi di riscatto e rigidità negli indicatori federali – ma la gestione rimane saldamente nelle mani di una proprietà che predilige prudenza e trasparenza, evitando soluzioni drastiche come aumenti di capitale o nuove tranche di debito.

La crisi di liquidità: un nodo stretto

Come si scriveva, l’aspetto più urgente riguarda l’indice di liquidità, parametro introdotto dalla FIGC per garantire che un club disponga di sufficiente liquidità per affrontare i propri impegni entro 12 mesi. Tale indice mette in rapporto le attività correnti (liquidità e crediti) con le passività correnti (debiti a breve termine). Dal 2025/26 la soglia minima richiesta è stata innalzata a 0,8, rispetto ai precedenti 0,6.

Secondo i dati della Co.Vi.So.C. aggiornati al 31 marzo, la Lazio è scesa sotto questa soglia. Le cause? L’assenza di una partecipazione europea ha privato il club di circa 30 milioni di euro in ricavi, mentre si è reso necessario far emergere oneri futuri come la riscossione dei cartellini (ad esempio, obblighi di riscatto per Nicolò Rovella da Juventus, circa 17 milioni). Il risultato: un indice stimato intorno a 0,3, ben lontano dallo 0,8 imposto dalla Federazione.

Altri parametri sforati: indebitamento e costo del lavoro

Il blocco del mercato non deriva solo dalla liquidità. Altri due indicatori fondamentali – l’indice di indebitamento, rapporto tra debiti e ricavi, e il costo del lavoro allargato, ovvero rapporto tra stipendi + ammortamenti e ricavi – sono risultati anch’essi eccedenti i limiti accettati.

Questi tre parametri insieme vincolano qualsiasi operazione in entrata: mentre la Lazio resta libera di vendere e monetizzare cartellini (strumento oggi essenziale per risanare i conti), gli acquisti sono potenzialmente bloccati fino al 1° settembre, termine della sessione estiva, al netto di un cambiamento immediato.

Utili di bilancio ma liquidità ridotta

È interessante notare che il bilancio consolidato dei primi sei mesi del 2024‑2025 riportava un utile di circa 0,6 milioni, nonostante l’assenza della Champions League. Tuttavia, l’indebitamento finanziario netto è peggiorato, passando da circa 38 a 48 milioni, a causa soprattutto della riduzione della liquidità sui conti bancari. In altre parole: i flussi di cassa sono diminuiti, senza un corrispondente calo immediato dei costi fissi.

Il patrimonio netto resta positivo (tra 1 e 53 milioni), tuttavia la cassa a breve termine è ridotta, e questo mette il club sotto il riflettore della vigilanza federale, a prescindere dalla solidità contabile.

Una strategia difensiva: vendita, mutui, risparmi

Dirigenti e proprietà hanno implementato varie strategie per tamponare la crisi di liquidità:

Cessione di asset: la Lazio può liberarsi di calciatori con buona valutazione, ottenendo liquidità immediata. Questa strategia è concessa, mentre nuove acquisizioni restano interrotte.

Rinegoziazione dei debiti: tentativi di posticipare scadenze commerciali o finanziarie, insieme all’anticipazione di crediti, per migliorare temporaneamente l’indice di liquidità.

Mutuo infrastrutturale: il club sta provando a ottenere un finanziamento – nei mesi estivi – per il progetto sullo Stadio Flaminio, destinato a rientrare entro il 2026.

Importante: non è previsto un aumento di capitale né un ulteriore indebitamento, scelta motivata dal presidente Lotito, che da sempre evita nuovi soci o prestiti pesanti .

Normative in evoluzione: indice di liquidità in pensione

Il 2025/2026 sarà l’ultima stagione in cui l’indice di liquidità sarà utilizzato come criterio esclusivo. A partire dalla stagione successiva, la FIGC introdurrà controlli strutturati – quattro rapporti annuali tramite Co.Vi.So.C. e l’applicazione dello “squad cost rule”, che limita il costo del personale (stipendi + ammortamenti) a non oltre il 70 % dei ricavi. Questo dovrebbe alleggerire la pressione sui club come la Lazio, a patto che riescano a generare ricavi consistenti da bilancio, sponsorizzazioni, merchandising e infrastrutture.

La Lazio nell’ambito delle scommesse sportive

In questo contesto di difficoltà, molti appassionati guardano comunque in maniera positiva alla prossima stagione di Serie A della Lazio, la quale comunque vanta una squadra importante e un allenatore capace ed esperto come Maurizio Sarri.

Ovviamente, i curiosi e gli utenti cercano strumenti per confrontare le quote per le scommesse. Esistono piattaforme che operano come comparatori di quote per seguire le variazioni in tempo reale, fornendo informazioni utili: per esempio, la guida completa su Betscanner illustra le funzionalità dei principali aggregatori, dando informazioni su offerte senza deposito e altri elementi informativi utili.