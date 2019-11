La Sms Engineering al Partner summit della Schneider Electric: focus sulla trasformazione digitale

C’era anche la società napoletana SMS Engineering all’evento Schneider Electric dell’anno dedicato ai partner strategici in ambito IT svoltosi il 20 e 21 novembre al Worklife Innovation Hub, nella sede di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Nella due giorni si è parlato di digital transformation (trend, nuovi bisogni dei clienti e nuovi modelli di business). In particolare, è scritto in una nota diffusa dall’azienda napoletana, si sono affrontati temi quali “il ruolo dei partner, la convergenza IT/OT” e sono stati analizati alcuni casi di successo. Relatori: Stefano Mainetti, Ceo Polihub Milano e Armando Garosci, direttore scientifico di Largo Consumo. AL termine del summit si è svolta una visita guidata all’Industry Innovation Hub di Schneider Electric e demo live Ecostruxure IT.