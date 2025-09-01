di Annamaria Spina

Da bambina mi capitava spesso di trascorrere i pomeriggi nella casa dei miei nonni. Rammento che sul comodino di mio nonno c’era sempre un piccolo mucchio di monete, poche lire, mai troppe, quasi un’abitudine. Erano lì, ferme, disposte in maniera casuale ma sempre nello stesso punto, come se avessero trovato il loro angolo di riposo definitivo.

Io mi fermavo a guardarle a lungo. La luce del pomeriggio, filtrando dalle finestre, cadeva su quei piccoli cerchi di metallo e li faceva brillare in modo intermittente, quasi malinconico. Non era il bagliore di qualcosa di vivo ma il riflesso di un oggetto muto. Quelle monete, pur scintillanti, mi davano la sensazione di essere sole, profondamente sole. Era una solitudine strana, diversa da quella che si prova quando ci si sente abbandonati, era la solitudine delle cose inerti, costrette a una esistenza senza voce. Nessuno le toccava o le faceva viaggiare, stavano lì, immobili, in attesa di una vita che non arrivava. Io le osservavo e senza ben capirlo del tutto, intuivo, però, che qualcosa non tornava. Com’era possibile che un oggetto così prezioso apparisse così triste, quasi inutile? Avevo l’impressione che quelle monete fossero prigioniere, non avevano colpa, eppure erano come condannate arimanere inerti, mi sembrava che aspettassero un gesto che non arrivava mai, una mano che le liberasse. In quella loro immobilità c’era qualcosa di struggente, come se la loro vera natura fosse negata.

Con gli anni, ho compreso che quella sensazione infantile, conteneva già una verità più grande … il denaro, quando è fermo è davvero solo, è un oggetto che acquista senso soltanto nel movimento. La sua essenza è nel fluire, nell’essere passaggio, nel mutarsi in azione, in scambio e in legame.

La solitudine del denaro è una questione dell’essere umano, è lo specchio della nostra incapacità di far vivere le cose nel loro corretto e naturale ritmo. Il denaro non è mai stato concepito per la staticità, esso è un mezzo, non un fine, è un dualismo tra bisogni e possibilità, tra desideri e realtà. Quando lo tratteniamo in eccesso, quando lo accumuliamo per paura o per ossessione, tradendo la sua natura dinamica, lo condanniamo a una solitudine innaturale. La solitudine del denaro è, in fondo, la solitudine dell’essere umano che non sa più attribuirgli un senso.

Un capitale immobile non è prosperità bensì rappresenta staticità mascherata da sicurezza effimera … è come un fiume bloccato da una diga troppo alta, l’acqua si accumula, cresce la tensione ma il paesaggio intorno muore di sete. Nell’economia, come nella vita, il denaro fiorisce soltanto se scorre, la sua forza non è nell’essere posseduto ma nell’essere messo in movimento, senza flusso il denaro perde la sua funzione sociale ed economica, non produce crescita, non alimenta fiducia e non crea futuro.

La solitudine del denaro, dunque, diventa metafora di una società che ha smarrito la propria misura, ci illudiamo che accumulare significhi proteggersi ma in realtà accumulare senza fluire equivale a isolarsi, a sottarsi al grande respiro dell’economia. Il denaro vive soltanto se condiviso, se passa di mano in mano, se diventa scambio, incontro e relazione. Così, il ricordo di quelle monete sul comodino di mio nonno si trasforma in una lezione di economia essenziale, il capitale che non circola non è altro che un silenzio metallico, un deserto lucente che non porta frutto. La vera ricchezza, come la vera vita, non è mai nell’immobilità ma nel movimento armonico che unisce dignità, misura ed equilibrio.

Il modo in cui si gestisce il denaro racconta sempre chi siamo, è uno specchio implacabile della personalità. Una persona avara di sentimenti, difficilmente sarà generosa con il denaro, e viceversa, chi sa donare se stesso, spesso sa fare vivere anche le proprie risorse materiali. La solitudine del denaro è, in fondo, la stessa solitudine dell’uomo, una prigione costruita con le stesse mani che avrebbero potuta aprirla.

Ho visto e vediamo tutti, persone che trascorrono la vita intera a inseguire l’accumulo: case, proprietà, titoli, denaro … un mucchio che cresce, mentre la vita scivola via. Vivono come se dovessero conservare per sempre, rinviando la propria esistenza a un domani che non arriva mai. Poi, all’improvviso, accade qualcosa di eclatante, una malattia, una perdita, un crollo improvviso e la verità si rivela bruscamente … non hanno mai vissuto, hanno solo conservato e allora la domanda brucia: che vita è questa?

Non si tratta soltanto di un fatto individuale, il denaro quando viene isolato, quando diventa feticcio e ossessione, si ammala e ammalando se stesso, avvelena anche i legami più importanti. Nei tribunali, nelle cause tra fratelli, tra genitori e figli, tra cugini e parenti, il denaro rivela la sua faccia più spietata. Famiglie intere distrutte da eredità, da un appartamento in più o in meno, da terreni contesi come trofei di guerra. Lì si vedono i veri volti delle persone, lì si misura l’animo, che diventa sciacallo, chi diventa nemico, chi tradisce il proprio sangue per un saldo di conto. È la solitudine più tragica, perché non è solo quella del denaro ma è la solitudine dell’umanità stessa che si lacera da dentro.

Attraverso la gestione e il significato che si da al denaro, si riconoscono e si rivelano le vere facce degli esseri umani, proprio per questo motivo essenziale, dobbiamo scegliere con cura selettiva chi tenerci vicino, nella vita personale e nel percorso professionale. Per questo io ho sempre parlato della “famiglia scelta”, quella che si costruisce non per l’appartenenza biologica bensì per l’affinità e la condivisione dei veri valori, quella che si riconosce nell’amore e non nei conti correnti.

Il denaro è uno strumento per l’umanità e va rispettato ma averne rispetto non significa adorare l’accumulo ma saperlo gestire e vivere nella giusta misura, lasciarlo circolare per trasformarlo in esperienze, in legami, in memorie che restano, perché nulla ci rimane davvero se non quello che abbiamo avuto il coraggio di vivere.

Il denaro esiste in quanto esiste un sistema che lo riconosce ma se un giorno questo sistema cambiasse, esso scomparirebbe, dissolvendosi come polvere al vento. Allora ci accorgiamo che non è mai stato il denaro a muovere il mondo ma l’essere umano con la sua capacità di amare, creare e di scegliere.

Ricordo, in questo senso, un episodio che mio marito che lavora in banca, mi raccontò di un suo cliente, molto ricco. Quando gli chiese, con quella curiosità umana che appartiene solo a chi osserva oltre i numeri, “Come conduci la tua vita? Con chi condividi tanta ricchezza?” L’uomo rispose, quasi con orgoglio: “Non ho amici, i miei unici amici sono i soldi”. Ecco il punto fondamentale, un essere umano che ha fatto della ricchezza la sua unica compagnia non possiede nulla, se non la prova più squallida della sua solitudine.

I soldi, rappresentano il riflesso delle nostre paure e delle nostre scelte e il modo in cui li gestiamo è intimamente connesso alla nostra psicologia. Chi accumula fino quasi a soffocarsi non lo fa soltanto per avidità ma perché teme il vuoto, perché porta dentro di sé una paura antica, quella di restare senza denaro in caso di necessità improvvise, quella di trovarsi nudo davanti all’imprevisto.

Queste tipologie di paure e ansie, appartengono alla nostra storia, una cultura atavica del denaro che ci scorre nel sangue. Per i nostri nonni, che dividevano la pensione in piccole parti, che nascondevano qualche banconota in un cassetto “per sicurezza”, nel loro tempo, il risparmio era spesso sopravvivenza. Oggi, invece, che le condizioni sono cambiate, quella stessa abitudinetramandata, pur continuando in parte ad avere un senso, rischia di diventare un limite, una catena che ci impedisce di vivere il denaro come mezzo e non come fine. Ecco, perché credo davvero che serva una nuova educazione al denaro; non si tratta di spendere tutto né di cedere all’effimero ma di imparare a gestire il denaro senza lasciarsi governare dal timore. Occorre spiegare, fin da ragazzi, che il denaro non è potere, non è sete, non è prigionia bensì è strumento, possibilità, energia che acquista valore solo quando circola.

Le istituzioni finanziarie, dovrebbero assumersi un compito decisivo in questo percorso, non solo custodire ma informare, smussare quelle tensioni che ancora ci inchiodano alla cultura dell’accumulo. Creare strumenti di fiducia, incentivare la propensione all’investimento, plasmare la diffidenza in nuova visione.

Abbiamo una sola vita e il modo in cui scegliamo di gestire i nostri soldi è parte integrante della maniera in cui scegliamo di viverla.