La solitudine ferina di Antonio Ligabue: terminata a Sorrento la mostra del grande pittore naif

di Ilaria Parlato



È giunta al termine la mostra inaugurata ad agosto dedicata all’artista Antonio Ligabue. Nella splendida cornice di Villa Fiorentino a Sorrento, l’esposizione è stata allestita con le opere più significative ed importanti del pittore, curata da Marzio Dall’Acqua e promossa da Città di Sorrento e Fondazione Sorrento. La villa, appartenuta ai coniugi Fiorentino negli anni Trenta, presenta uno stile tipicamente americano, estesa su tre piani, immersa nel centro storico della città. La grande tenuta è stata luogo di rifugio durante il secondo conflitto mondiale per molti personaggi storici dell’epoca tra i quali il generale Clark e il tenore Beniamino Gigli che, proprio in onore della padrona di casa, vi cantò “O sole mio” e “Torna a Surriento”. La mostra comprende diversi momenti che racchiudono l’attività artistica del pittore: nella prima sala un video introduttivo sull’artista che mette in luce l’aspetto primordiale di ogni essere, del rapporto tra diverse specie che convivono sullo stesso pianeta, quella umana e animale. Le opere di Ligabue, protagonista dell’arte espressionista del ventesimo secolo, spaziano dagli olii su tela di paesaggi e animali alla ritrattistica di volti umani e autoritratti. Nella sala dedicata alle sculture al secondo piano della Villa, giacciono opere che testimoniano l’attività scultorea dell’artista intensamente praticata durante gli anni Trenta e Quaranta del Novecento. Il rapporto viscerale dell’artista con la terra e la natura è particolarmente evidente nella lavorazione di queste opere. L’argilla, infatti, è l’elemento fondante delle sue sculture che sono state fuse in bronzo successivamente alla sua morte. Le sculture risalenti agli anni Cinquanta testimoniano un progressivo cambiamento nello stile e nelle forme plastiche che da un’impronta espressionista mutano allungandosi e riducendo le deformità. Queste intense sculture definite dal critico Mario De Micheli “il bestiario di Ligabue scultore” documentano uno dei grandi momenti della scultura italiana del ventesimo secolo. Tra le sculture più iconiche si possono ammirare Pantera (1956), Animali in lotta (1953) Scimpanzè (1936) che evidenziano la connessione di Ligabue con il mondo animale e primordiale. Anche nei suoi dipinti questi protagonisti sono raffigurati in lotta tra di loro o con sé stessi, tigri ruggenti, leopardi che combattono contro le loro stesse prede, cavalli all’aratro affaticati in una lotta alla sopravvivenza che indirettamente coinvolge anche l’uomo nella sua condizione fragile e impotente difronte alla imprevedibilità dei fenomeni della natura e alla vulnerabilità della sua stessa mente. Antonio Ligabue è stato un’artista tormentato che grazie alla sua attività artistica è riuscito ad esprimere e forse anche ad esorcizzare il suo dolore esistenziale. Un’anima che manifesta l’angoscia, la solitudine, la lotta istintiva per la sopravvivenza e per essere amati e accettati da una comunità, una sensibilità che urla e ruggisce aggressivamente dalle sue tele più famose come Aquila con volpe (1944), Testa di tigre (1956), Orso bianco (1955-56), Vedova nera (1955). Il tema della solitudine e della nostalgia ricorre anche nei paesaggi “padani” che il pittore raffigura riempendoli di scene di vita campestre ove gli animali da lavoro aiutano l’uomo nella sua quotidianità. È proprio in queste tele che ritorna il paesaggio svizzero dell’infanzia a Romanshorn quasi sovrapposto a quello padano in un avvicendarsi di ricordi sbiaditi dalle sfumature delle montagne, dei vigneti e delle praterie. L’onirico paesaggio svizzero ricorre anche come sfondo dei suoi ritratti; infatti, Antonio Ligabue è stato un valente ritrattista. La creazione artistica del Toni si concentra sul ritratto soprattutto negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, dalla fine degli anni Cinquanta fino agli anni Sessanta, periodo in cui realizza i due ritratti dei coniugi Gnutti attorniati da insetti che per il pittore hanno un significato di vitalità e di elogio alla vita. La lotta per la vita è un tema ricorrente nell’arte di Ligabue, la sua voglia di volerci consegnare tale combattimento è espressa negli animali che sono quasi sempre presenti nelle sue opere: tigri che lottano, animali sotto attacco, scontri fatali ma al tempo stesso imprevedibili, poiché è nella lotta che può accadere l’inaspettato. Spesso il vincitore designato diventa il vinto lasciandoci riflettere sull’incertezza e l’imprevedibilità della sorte.