La “spallata” dell’American Research and Development Corporation

La ricerca nelle scienze industriali complesse, che richiede molta sperimentazione, spesso si incaglia perché ai potenziali investitori mancano immaginazione, curiosità e passione, non solo la capacità di valutare le possibilità di successo dei progetti scientifici. Nel 1946, Doriot (si veda il mio precedente blog, 26 agosto 2002) diede una spallata a questo muro fondando l’American Research and Development Corporation (ARDC), considerata una delle due prime società di venture capital al mondo. L’ARDC sostenne diversi progetti la cui applicazione pratica sembrava meno immediata: tra questi, un nuovo processo per la fabbricazione di strumenti per la spettrochimica e la rilevazione della radioattività, un dispositivo per la demineralizzazione dell’acqua mediante scambio ionico, un adattamento dei generatori ad alta tensione alla radioterapia e un’applicazione della propulsione a getto al riscaldamento domestico.

Research in complex industrial sciences, which requires much experimentation, often runs aground because potential investors lack imagination, curiosity and passion, not just the ability to assess the chances of success of scientific projects. In 1946, Doriot (see my previous blog, August 26, 2002) gave this wall a shove once he found the American Research and Development Corporation (ARDC), regarded as one of the world’s two first venture capital firms. ARDC supported several projects whose practical application seemed less immediate: among them, a new process for making instruments for spectrochemistry and detection of radioactivity, a device for demineralizing water by ion exchange, an adaption of high voltage generators to radiation therapy, and an application of the jet propulsion to house heating.