La startup come un bimbo da mantenere in ottima salute

Essere all’altezza dei princìpi di George Doriot (1899-1987), il pioniere del venture capital, è ciò che conta per vincere davvero le sfide culturali. Come raccontano Monisha Varadan, Kamal Hassan e Claudia Zeisberger (“Has Venture Capital Strayed From Its Roots?”, Knowledge, July 6), Doriot si sentiva fortemente coinvolto nell’impegno profuso dal fondatore. Sostenere il suo talento e infondere linfa vitale nel team della startup erano compiti che Doriot assolveva con una visione a lungo termine. Una visione che bandiva la crescita dopata della startup e premiava la sua crescita fisiologica, al pari di un bimbo da mantenere in ottima salute. Doriot – ricordano i tre autori – usa dire che “Quando si ha un figlio, non si chiede quale rendimento ci si può aspettare […] se si costruiscono grandi imprese, i risultati arriveranno”. Forti di questa convinzione e consapevoli che la sua soggettività la rende fallibile, è possibile prendere decisioni di investimento fondate su aspettative a lungo termine, anch’esse intrinsecamente fragili.

