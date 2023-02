La statua di Maradona restituita all’artista. Il Comune di Napoli: Indagini penali in corso, atto dovuto

“Gli uffici comunali hanno rappresentato all’attuale amministrazione la necessità giuridico-amministrativa di procedere ad un atto specifico, come un’apposita delibera di Giunta, per assumere determinazioni definitive in merito alla donazione accettata dalla precedente amministrazione tenendo conto di alcune circostanze sopravvenute, in particolare degli esiti di alcune indagini penali svolte dalla magistratura inquirente napoletana, e di approfondimenti istruttori relativi al valore del bene oggetto della donazione”. Così, con una nota, l’amministrazione comunale di Napoli spiega le ragioni che hanno portato alla restituzione della statua di Maradona all’artista Domenico Sepe. Non è noto quali siano le indagini penali in corso, alle quali fa riferimento nella nota l’amministrazione comunale. All’oscuro, secondo quanto si legge sul Mattino, che ha pubblicato la vicenda, anche lo stesso artista Domenico Sepe: “Questa mi giunge nuova, se ci fossero indagini ne sarei a conoscenza, mi avrebbero convocato, ascoltato. Non è accaduto nulla di tutto questo. Se sono riscontate mancanze, certamente non riguardano me nè la mia opera”. (