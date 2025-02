La Stazione sperimentale delle Pelli celebra a MIlano i 140 anni di storia

Alla più grande fiera internazionale della pelle, Lineapelle Milano, la Ssip celebra i suoi 140 anni. La Stazione sperimentale delle Pelli è protagonista con attività dei ricerca, con focus sui laboratori, con antiche tradizioni che proietta nel futuro. L’ente di Ricerca, il più antico d’Italia, dal 1885, opera a supporto di tutte le aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza. La Stazione ha il suo cuore strategico ed operativo a Pozzuoli, presso il polo tecnologico Adriano Olivetti, sedi di rappresentanza a Milano e nuclei operativi a Santa Croce sull’Arno (Toscana) ed Arzignano (Veneto). I 140 anni, a Milano, sono celebrati anche attraverso una mostra dedicata ad uno dei simboli della Ssip: il guanto in pelle. Glove – Percorsi e storie di guanti a Napoli la mostra itinerante inaugurata negli spazi dell’archivio storico del Banco di Napoli , è presente con pezzi unici che raccontano la storia del guanto napoletano, per risollevare le cui sorti fu istituita la Ssip che quest’anno celebra i suoi 140 anni (Regio Decreto dell’8 febbraio 1885. La Ssip è anche e soprattutto divulgazione, confronto per trovare e sperimentare soluzioni. Fino al 27 febbraio presso la Fiera sarà promosso, infatti, l’ultimo numero del 2024 della rivista scientifica Cpmc – Cuoio Pelle e Materie Concianti, in collaborazione con il partenariato Ssip, Made In Italy Circolare e sostenibile. Il numero si concentra sulla valorizzazione e l’analisi del Cuoio Made in Italy. Con il partenariato Mics sostenuta una riflessione sul “Cuoio made in Italy – Avanzamenti e nuove sfide della ricerca promossa da Mics per favorire l’evoluzione della filiera”. In prima linea Edoardo Imperiale – Direttore Generale Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (Consigliere di Amministrazione di Mics; Fulvia Bacchi – Direttore Generale di Unic (Stakeholder di Mics) e ceo di Lineapelle – Sinergia UNIC – Mics per favorire lo sviluppo di filiera; Omar Bellicini – Responsabile delle Relazioni Esterne di Mics- Stato di avanzamento dei Progetti di Mics e presentazione dei Progetti Flagship; Claudia Florio – Responsabile Ricerca Ssip -Componente del Cts di Mics/Project Leader – Stato di avanzamento dei Progetti Mics per la filiera del cuoio e nuove sfide; Casi studio e ricadute per il settore conciario. Per testimoniare le attività di ricerca, il dinamismo dei laboratori e delle competenze in house, a Lineapelle è possibile visionare la spettroscopia Nir (Near Infrared Spectroscopy). Nello stand Ssip spazio anche per i brevetti, come quello ottenuto dalla SSIP per le nano particelle “Flower-Like”, frutto del progetto Sinapsi, con l’obiettivo di sviluppare prodotti in cuoio con proprietà migliorative.