La strage degli asini africani, Ua cerca di bloccare export con Cina

Roma, 26 feb. (askanews) – Per anni, le aziende cinesi e i loro appaltatori hanno macellato milioni di asini in tutta l’Africa, per procurarsi la gelatina delle pelli degli animali che viene lavorata per produrre medicine tradizionali, dolci popolari e prodotti di bellezza in Cina. Questa crescente domanda di gelatina ha decimato le popolazioni di asini africani a un ritmo così allarmante che adesso, riferisce un’inchiesta del New York Times, l’Unione Africana vuole fare in modo di porre fine a questa strage.

L’Unione Africana, l’organismo che comprende i 55 stati del continente, ha quindi adottato questo mese un divieto a livello continentale sulle esportazioni di pelle d’asino, nella speranza che le scorte si riprendano.

Per l’Africa, l’asino è più che un semplice animale, ma “un mezzo di sopravvivenza” che però diventa vittima della “domanda di beni di lusso da parte della classe media cinese”, spiega Emmanuel Sarr, che dirige l’ufficio regionale per l’Africa occidentale di Brooke, un’organizzazione non governativa con sede a Londra che lavora per la protezione di asini e cavalli.

La Cina è il principale partner commerciale di molti paesi africani. Ma negli ultimi anni le sue aziende sono state sempre più criticate per aver impoverito le risorse naturali del continente, dai minerali alla pesca e ora alle pelli d’asino, una critica che in precedenza era diretta principalmente ai paesi occidentali.

Questo commercio sta minando i colloqui di sviluppo reciproco tra Cina e paesi africani”, ha affermato Lauren Johnston, esperta di relazioni Cina-Africa e professore associato presso l’Università di Sydney.

Alcune aziende cinesi o intermediari locali acquistano e macellano legalmente gli asini, ma i funzionari governativi hanno anche smantellato dei macelli clandestini.

Anche le comunità rurali di alcuni paesi africani hanno segnalato un aumento dei casi di furto di asini, sebbene non vi sia alcuna stima di quanto diffuso sia stato il commercio illegale.

Secondo Donkey Sanctuary, un gruppo di difesa britannico, l’Etiopia ospita la più grande popolazione di asini dell’Africa. Durante un viaggio di ricerca in quel paese nel 2017, Johnston ha detto che molti locali avevano condiviso la loro indignazione nei confronti della Cina, “perché stanno uccidendo i nostri asini”, ha detto.

Il commercio cinese della pelle d’asino è la componente chiave di un’industria multimiliardaria per ciò che i cinesi chiamano ejiao, o gelatina d’asino. Si tratta di una medicina tradizionale riconosciuta dalle autorità sanitarie cinesi, ma i cui reali benefici continuano ad essere oggetto di dibattito tra medici e ricercatori.