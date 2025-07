La strategia e la tattica sono comportamenti di rado in armonia, come logica prevede

Cicerone argomentò il motivo per cui, durante il processo contro Catilina, si fosse accanito in maniera particolare nella sua accusa, adducendone la ragione, sotto forma di domanda retorica, alla maniera evidente di quel personaggio, di affrontare le accuse nei suoi confronti prendendolo in giro. Più nel dettaglio, perché quell’imputato rispondeva con giri di parole vuoti per non fornire precise spiegazioni dei fatti all’ affermato retore. Ciò attentava spudoratamente alla pazienza di quel Principe del Foro. Oggi, con un comportamento simile,.si sta esibendo davanti a una corte estremamente alta, quella formata in parte dall’Umanità e in parte dalla Storia, un Catilina e anche qualcosa di peggio di questi tempi: il Presidente degli USA Donald Trump, supportato dai suoi scherani collaborati da servi sciocchi. L’ utimauscita che ben conferma la sua attitudine di tentare sempre e comunque di gabbare il mondo con mille e una performance, è andata in rete ieri nel tardo pomeriggio. È partita dalla Scozia dove Trump, singolare presidente e palazzinaro nello stesso tempo, è proprietario di un Circolo del Golf di categoria extralusso. In esso ha riunito i suoi omologhi, provenienti per la maggior parte dalla zona ovest del pianeta. Avendo quella caricatura di se stesso il coltello dalla parte del manico, in quanto a capo per la seconda volta del paese che ancora ospita la piazza commerciale più importante del mondo, l’auto proclamato pretendente al trono del Pianeta, vuole negoziare con i singoli capi dei paesi convenuti al di la del Vallo di Adriano. Per la UE è presente, la Commissaria Von der Leyen: le percentuali dei dazi verso la UE che il Governo USA sta introducendo, sono state concordate da lei con Trump. Con questa precisazione cade ogni dubbio sul fatto che il Biondo intenda interpretare il ruolo del felino, quando gioca a concludere accordi, nel caso in specie vestendo il costume di scena del leone. É quello il punto che, anche secondo i dopolavoristi del villaggio, è pressoché impossibile sostenere e inquina ogni forma di ripristino del normale e corretto funzionamento dei mercati di ogni genere e di ciascun paese. Non serve la conoscenza di particolari elementi della teoria economica, ma basta l’uso non deviato e sistematico del buonsenso. Questo è quanto. I dazi, di per se e da quando furono introdotti, cioè nella notte dei tempi, servivano all’autorità del luogo in cui veniva applicato per finanziare l’attività, meglio il funzionamento, della cosa pubblica. Era un unico tipo di prelievo di denaro che solo alcune categorie dovevano versare nelle casse pubbliche e l’obbligo fiscale da cui era percosso un soggetto, soddisfacendo quell’ obbligo, non doveva null’ altro al fisco. I dazi continuarono a essere applicati in giro per il mondo fino alla fine della prima metà del secolo scorso : quanto rimane funzionante di esso è poca cosa. Capita cosi che la reintroduzione di quel prelievo, oltre a creare danni sostanziosi sugli scambi internazionali di beni e servizi, è potenzialmente un segnale negativo che il paese che lo adotta invia ai suoi interlocutori commerciali. Se solo viene inserita in un bilancio pubblico la voce “dazi da percepire”, anche in valore percentuale uguale a zero, la sua negatività presto si farà luce. Quella percentuale a zero potrà salire al livello che vorrá e quando lo deciderà, anche senza sentire i terzi, l’autorità a cui compete la materia del paese in oggetto. E’ una spada di Damocle o un ordigno pronto a far danni nelle mani di chi comanda in una realtà socio politica del genere. Non avevano torto i ferrovieri pronti a salire sul treno per andare al lavoro.

Ridacchiando in maniera sarcastica, si chiedevano come avessero potuto affermare di essere soddisfatti per essersi accordati per una percentuale reciproca del 15% di dazi, solo su.alcune categorie di beni. N̈é si può pensare che sia colpa del caldo se sono state espresse opinioni non condivisibili: prima o poi l’aria si rinfrescherà e i ragionamenti in merito saranno facilitati.