La superstar globale pluripremiata Raye annuncia l’uscita dell’album

Milano, 24 gen. (askanews) – La superstar globale pluripremiata Raye annuncia l’uscita del suo attesissimo nuovo album, prevista per il 27 marzo 2026.

Il disco si intitola This music may contain hope ed è già disponibile in pre-order sul suo store ufficiale: www.rayeofficial.com

Strutturato in 4 “stagioni”, con ogni lato del vinile dedicato a una stagione diversa, l’album accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro che inizia nell’oscurità e si conclude nella luce

Raye ha affermato: “La musica è una medicina, l’ho sempre detto. Credo di essere nel processo di creazione di una medicina per me stessa, da condividere con il mondo. Voglio che tutti noi diciamo a noi stessi che andrà tutto bene, e avrò fiducia nei semi che ho piantato sotto la neve. Volevo creare qualcosa che fosse un abbraccio, un letto o un posto morbido per chi ne ha bisogno..”.

Raye sta vivendo un momento d’oro, forte di due nomination ai BRIT Awards di questa settimana (Song of the Year e Best Pop) a supporto del suo recente singolo di enorme successo “WHERE IS MY HUSBAND!”, che ha raggiunto la #1 nel Regno Unito. Il brano ha superato ad oggi i 600 milioni di stream, ottenendo la certificazione Platino nel Regno Unito. Il singolo continua a consolidare lo slancio globale di RAYE, entrando nella Top 10 in Australia, Austria, Canada, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera, e riuscendo ufficialmente a entrare anche nella Top 20 della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti.

Raye ha recentemente dato il via al suo imponente tour sold out da 51 date “This tour may contain new music”, con il supporto delle sue due sorelle Absolutely e Amma. Il tour prevede date nei palazzetti in tutta Europa e nel Regno Unito  incluse sei serate sold out alla O2 Arena  prima di approdare in Nord America, con tappe in venue iconiche come il Radio City Music Hall e il Greek Theatre. Inoltre, RAYE sarà special guest nel The Romantic Tour di Bruno Mars per 27 show negli stadi negli Stati Uniti questa estate. Per biglietti e maggiori informazioni, visitare www.rayeofficial.com