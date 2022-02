La Svezia rimuove le restrizioni anti Covid dal 9 febbraio. Il primo ministro: E’ tempo di riaprire

La Svezia rimuove praticamente tutte le restrizioni anti Covid dal 9 febbraio. “E’ tempo di riaprire la Svezia, la pandemia non è finita ma è entrata in una nuova fase”, ha detto oggi la primo ministro Magdalena Andersson, annunciando la fine delle restrizioni grazie all’alto numero di vaccinazioni e la minor gravità delle infezioni dovute alla variante omicron. Inoltre, ha sottolineato, malgrado l’alto numero di contagi, i ricoveri in terapia intensiva sono stabili. A partire da mercoledì prossimo, decadono le restrizioni imposte a bar e ristoranti così come viene abolito il tetto massimo di partecipanti ad eventi pubblici. Infine non verrà più raccomandato di indossare la mascherina sui trasporti pubblici affollati. Rimane la raccomandazione per le persone non vaccinate a non frequentare luoghi affollati e a rimanere a casa in presenza di sintomi. Misure anti contagio rimangono in vigore in ospedali e case di riposo. La vicina Danimarca ha già eliminato tutte le restrizioni, mentre la Norvegia le ha fortemente ridotte. La Finlandia revocherà gradualmente tutte le misure nel corso del mese di febbraio.