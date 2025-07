La “Tenuta del Lago”: un caseificio a filiera chiusa nel cuore della Food Valley campana

Nel verde delle colline caiatine, lambite dalle acque del fiume Volturno, nasce Tenuta del Lago, un’azienda agricola e caseificio a filiera chiusa che apre le sue porte al pubblico con uno spazio dedicato alla degustazione e alla proposta diretta dei prodotti tipici della filiera bufalina. Questo progetto imprenditoriale unisce cura degli animali e innovazione produttiva nel cuore di una delle più floride Food Valley campane: Caiazzo, terra con una lunga tradizione rurale e gastronomica, che negli ultimi anni si è affermata come meta sempre più importante per investimenti nel settore gastronomico, e progetti di valorizzazione promossi da imprenditori locali.

Al centro di Tenuta del Lago ci sono le bufale italiane, un patrimonio vivente, capi allevati in un contesto naturale e in equilibrio con l’ambiente. Le mungiture avvengono due volte al giorno con tecnologie rispettose dei ritmi fisiologici degli animali, mentre l’alimentazione si basa su foraggi autoprodotti nei terreni della tenuta. Dove possibile, le bufale pascolano liberamente. L’approccio zootecnico si fonda sulla cura quotidiana e su pratiche ispirate al benessere naturale dell’animale. Fondata nel 2014 oggi l’azienda rinasce con un’identità rinnovata: Tenuta del Lago è una realtà agricola che include un lago naturale, da cui prende il nome, grazie alla particolare conformazione del territorio con un’ansa del Volturno che incontra una zona boschiva. Tenuta del Lago cura internamente ogni fase della produzione: dalla coltivazione dei foraggi all’allevamento, fino alla trasformazione artigianale del latte in Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. e altri prodotti caseari. Il processo produttivo combina la manualità esperta — come nella mozzatura fatta a mano — con impianti moderni che garantiscono igiene, costanza qualitativa e capacità produttiva valorizzando ogni fase con attenzione e precisione.

Dietro al progetto ci sono due giovani imprenditori campani, determinati a valorizzare il territorio attraverso una filiera chiusa, controllata e rispettosa della natura: “Le bufale sono animali straordinari, docili, intelligenti, capaci di creare un legame con chi le accudisce. Crediamo che il loro equilibrio emotivo e fisico sia alla base della qualità del latte e, quindi, del nostro prodotto finale” raccontano i soci Carlo Morgese (responsabile commerciale e marketing) e Ferdinando Spina (responsabile produzione) “Abbiamo puntato su un luogo in cui si possa respirare l’autenticità del lavoro agricolo, senza rinunciare a tecnologie e visione imprenditoriale. Caiazzo rappresenta un modello per la gastronomia, una meta sempre più ambita dagli imprenditori del food.”

Oltre alla mozzarella D.O.P., il caseificio produce ricotta di bufala, yogurt di bufala, mozzarella affumicata con paglia naturale e altre specialità. Con l’apertura del nuovo spazio aziendale, dedicato al pubblico, Tenuta del Lago crea un collegamento diretto con il consumatore, offrendo prodotti freschi a chilometro zero, degustazioni guidate e momenti di incontro autentici e trasparenti tra chi produce e chi consuma.