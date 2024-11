I sismografi dell’Ingv nel pomeriggio di oggi hanno registrato due scosse a distanza di 12 minuti nel Napoletano. Alle 18,20 la terra ha tremato sul Vesuvio, nel territorio del comune di Ottaviano, per una scossa di magnitudo 2.6. Alle 18,32 una scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata a 3 km di profondità con epicentro nel comune di Pozzuoli, non distante da via Campana.