La Torretta di Battipaglia tra i vincitori della XXIX edizione dell’Ercole Olivario

C’è anche l’azienda Torretta di Battipaglia tra i vincitori della XXIX edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato da Unioncamere Nazionale insieme alla Camera di Commercio dell’Umbria, in collaborazione con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il ministero dello Sviluppo economico e il sostegno del sistema camerale nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di qualità. La cerimonia di proclamazione è avvenuta lo scorso 22 maggio a Perugia nella sede della Camera di Commercio. Tra 12 le etichette premiate, in rappresentanza delle migliori produzioni di tutta Italia, che hanno brillato nelle due distinte categorie previste, Extravergine e Oli Extravergini Certificati Dop, Igp, l’Azienda Torretta si è affermata al secondo posto della classifica nazionale con il suo Teti per la categoria Extravergine Fruttato Medio. Nell’ambito dello stesso concorso ha ottenuto anche menzione speciale come azienda femminile per la Campania. Quest’anno, inoltre, il Gambero Rosso ha premiato la Torretta con le Tre Foglie. E sempre nella stessa guida entra con le Due Foglie Rosse per il Diesis, la Dop Colline Salernitane che ha meritato anche la Gemma Maestro d’Olio 2021 sulla guida Terre d’Olio 2021.