La tragedia del bus di Mestre diventa un caso diplomatico

La denuncia dei famigliari delle vittime del bus di Mestre, che accusano l’ex console Marco Toson di aver raggirato i parenti per gestire i risarcimenti della tragedia, sembra aver aperto un vaso di pandora. I piani sono due: quello giudiziario e quello diplomatico. Tanto per far capire la gravità dei fatti, l’ambasciata dell’Ucraina a Roma di cui l’Ambasciatore Yaroslav Melnik , giovedì 9 Novembre 2023 , ha avvisato delle indagini su Toson il ministero degli esteri ucraino a Kiev, il caso, quanto mai imbarazzante per i rapporti tra Italia e Ucraina, si fa quindi internazionale. L’ambasciata fa sapere di non avere alcuna «giurisdizione» su Toson, che non fa più parte del corpo diplomatico dal maggio del 2022, da quando è stato destituito dall’incarico di console onorario. Truffa e circonvenzione di incapaci; poi c’è il piano giudiziario: la procura di Treviso ha iscritto l’ex console Toson sul registro degli indagati per truffa e circonvenzione di incapace, e con lui è stata indagata anche la sua collaboratrice. Stando alla denuncia fatta dai carabinieri, e che ora verrà accertata tramite le indagini disposte dalla procura, Toson avrebbe millantato di essere ancora il console onorario ucraino, guadagnando così la fiducia dei parenti delle vittime, e avrebbe incaricato la sua segretaria di fiducia di far firmare deleghe per la gestione dei risarcimenti dell’incidente a persone allettate, sedate e annebbiate dai farmaci. La delega in bianco, ossia priva delle generalità del malato, poi poste a mano dalla stessa segretaria dell’ex console, parlavano di risarcimenti tra i 20 mila e i 400 mila euro, e di trattenute del 10 per cento a titolo di compenso per l’Avvocata Tina Macaluso, amica di Toson e più volte consulente dei suoi affari. A sua difesa Toson dice di aver avuto richieste di aiuto direttamente dai famigliari delle vittime e dei feriti in Ucraina, se questa giustificazione cancelli le accuse, e se corrisponda a verità, lo deciderà il procuratore di Treviso. Ma c’è un altro piano che sembra aprire scenari inquietanti. Anche gli altri titoli di cui si pregia Toson sarebbero fasulli. Il ruolo di «Presidente della camera di commercio Ucraina per l’Italia» e quello di «Presidente di Confindustria Ucraina» sembrano essere inventate. Lo spiega una nota della Camera di Commercio italiana per l’Ucraina e delle Camere di Commercio italo estere ed estere per l’Italia: «Ci teniamo a precisare che tale camera di commercio (quella presieduta da Toson ndr) non esiste e non è riconosciuta dal governo italiano, Toson utilizza la denominazione impropriamente, infatti non figura all’interno di Unioncamere, nel cui sito è possibile visionare le camere di commercio italo estere ed estere in Italia. Ci teniamo a sottolineare che noi, Camera di commercio italiana per l’Ucraina, non siamo in alcun modo legati questa associazione non riconosciuta e siamo, inoltre, l’unica Camera di Commercio per l’Ucraina ufficialmente riconosciuta dal governo italiano». Ma non finisce qui perchè anche il ruolo in Confindustria è smentito: «L’associazione Confindustria ucraina non esiste e non è mai esistita, come è possibile verificare sul sito Confindustriaest.it.» spiega sempre la Ccipu. Queste precisazioni erano state fatte dalla vera Camera di commercio italiana per l’Ucraina sotto i post su Linkedin che promuovevano convegni che prevedevano la presenza di Toson.L’ultimo, di quattro giorni addietro, è un post di Venicepromex che pubblicizzava un evento cui avrebbe partecipato la camera di commercio ucraina di Toson. Ma già da tempo le camere di commercio «legittime» stavano raccogliendo materiale su Toson e sul suo entourage. Tanto che non più tardi di qualche mese fa avevano scritto una missiva diretta al ministero del Made in Italy per segnalare le loro perplessità.Quanto alla fondazione Hope Ukraine, che si occupa di beneficenza e presieduta da Toson, la Camera di commercio italiana per l’Ucraina invita a «diffidare da quelle raccolte fondi, e convogliare aiuti su organizzazioni riconosciute».