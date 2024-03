La tutela dai rumori molesti all’interno di un condominio

1

In materia di tutela acustica la norma cardine a cui fare riferimento è l’art. 844 c.c. La suddetta disposizione si incardina, infatti, all’interno di un sistema in cui le problematiche acustiche sono analizzate finalmente soltanto nell’ottica della tutela e regolamentazione dei rapporti giuridici tra privati.

Invero, l’intero sistema privatistico tende in maniera diretta a contemperare e regolare esclusivamente i rispettivi diritti e doveri dei singoli soggetti nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati.

In particolare, l’art. 844 c.c., in via generale, vieta a chiunque di produrre rumori tali da risultare intollerabili per i vicini che devono subirli.

In altre, parole, un rumore viene considerato illegittimo ogni qual volta supera “la normale tollerabilità” di chi lo subisce.

La tutela viene, quindi, concessa in via generale a chiunque, in qualsiasi modo, venga infastidito da un rumore che superi la normale tollerabilità.

Il limite della normale tollerabilità non è però specificato nella norma e, pertanto, è stato determinato dalla Giurisprudenza di merito.

In generale, nell’ambito dei vari orientamenti succedutisi nel tempo, quindi, una immissione acustica è considerata intollerabile ogni qual volta che i rumori del vicino, nelle ore notturne, superano di 3 dB il rumore di fondo oppure di 5 dB nelle ore diurne.

Pertanto, in tutti i casi in cui una immissione acustica non ha rilevanza penale e non supera i limiti stabiliti da specifiche norme pubblicistiche, la vittima di un rumore molesto è, comunque, tutelata ogni qual volta questo supera il limite della normale tollerabilità.

Premesso quanto sopra, va evidenziato che la Giurisprudenza, nel tentativo di offrire la massima tutela possibile alle vittime dei rumori molesti, ha ritenuto legittima l’utilizzabilità in contemporanea di tali strumenti.

È stato così creato un sistema di doppia tutela “minima” basato sia sui limiti indicati nel sistema privatistico sia su quelli indicati nel sistema pubblicistico.

Quindi, nei giudizi in materia acustica, il superamento della soglia minima di immissioni previste dalla normativa speciale (di natura pubblicistica), comporta sempre l’illiceità dell’immissione stessa (anche nei rapporti tra privati).

Parimenti, un’immissione al di sotto delle soglie minime previste dalla normativa