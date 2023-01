La tutela degli invalidi nel sistema giuridico italiano

Purtroppo, nella vita di un essere umano può capitare di essere colpito da una o più patologie tali da renderlo invalido e, quindi, incapace, del tutto o in parte, di gestire autonomamente la propria vita.

Chiaramente, a prescindere dalle cause, questo evento segna in maniera pesante sia la vita dell’interessato che, ove presenti, dei suoi familiari, i quali sono spesso costretti ad assisterlo, a volte anche giorno e notte.

Situazione questa che diviene spesso insostenibile in assenza di validi ausili di carattere medico che, a volte, devono essere costantemente presenti di fianco all’invalido.

Il tutto senza considerare che spesso l’invalido, essendo impossibilitato a lavorare, non è in grado di far fronte alle ingenti spese mediche da sostenere.

Per far fronte a tali situazioni, nel nostro paese, è stato costituito un complesso sistema di forme di tutela e protezione degli invalidi, quasi totalmente gestito dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

In questo articolo cercheremo di analizzare molto brevemente i punti salienti di tale sistema con lo scopo di fornire un quadro il più chiaro e sintetico.

Il nostro sistema giuridico e precisamente l’art. 38 della Costituzione garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale “a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere”.

Tale norma, riprendendo anche la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, ha introdotto in Italia un generale principio di protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche da parte della intera società, attraverso un generale sistema di solidarietà.

In particolare, l’assistenza sociale dei minorati civili (siano essi congeniti o acquisiti) si esprime sia attraverso il riconoscimento di benefici di carattere economico (pensioni, assegni e indennità) sia di carattere non economico.

Ai fini della erogazione di tutte i benefici e prestazioni previste dalla legge, il nostro sistema giuridico riconosce quattro categorie di invalidità.

La categoria certamente più ampia è quella dei “mutilati ed invalidi civili”.

Vengono considerati “mutilati e invalidi civili” coloro che risultano affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che in base ad una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo (33%) o, se minori, con persistenti difficoltà nell’esercitare i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Nel caso in cui venga riconosciuta una riduzione tra il 33% ed il 73% è riconosciuta l’assistenza sanitaria ed una serie di agevolazioni fiscali. Dal 46% in poi è altresì riconosciuto il diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego ai fini dell’assunzione agevolata. Dal 66% in poi si ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario. Infine, dal 74% al 100% si acquisisce il diritto alle previste prestazioni economiche.

In tale categoria sono compresi anche gli “irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali”.

Al contrario, non vi rientrano gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio in quanto riconosciuti tali per cause specifiche conseguenti alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Per tali categorie sono, infatti, previste specifiche normative.

La seconda grande categoria di invalidi riconosciuti dalla legge italiana è quella dei “ciechi civili”.

In tale categoria rientrano tutti coloro che sono affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, purchè non dipendente da guerra, da infortunio sul lavoro o da servizio.

La legge n. 138 del 3 aprile 2001 suddivide i ciechi civili in tre sottocategorie: i ciechi assoluti affetti da un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con correzione; i ciechi parziali, portatori di un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (detti anche ciechi ventesimisti) ed i ciechi decimisti, aventi un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi.

La terza grande categoria in cui sono suddivise le invalidità riconosciute dalla legge è costituita dai “sordi” ovvero dai “minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni)”.

La suddetta minorazione, per essere ritenuta meritevole di tutela, deve essere tale da impedire il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Anche in questo caso sono escluse le sordità causate da guerra, lavoro o servizio.

L’impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato deve essere causato da ipoacusia di almeno 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore.

Se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia dimostrabile il periodo in cui ha avuto inizio il fenomeno di ipoacusia, la valutazione sanitaria segue i criteri dell’invalidità civile.

La legge, infine, riconosce, una serie di benefici anche ai soggetti affetti da talassemia (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme), di almeno 35 anni. In presenza di un minimo di dieci anni di anzianità contributiva e a prescindere dal reddito, i soggetti affetti da tali patologie hanno, infatti, diritto ad una indennità mensile assistenziale dello stesso importo previsto per le pensioni minime del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

A partire dal 1° gennaio 2004, l’indennità è stata estesa anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Per vedersi riconoscere lo status di invalido è necessario sottoporsi ad una specifica visita medica, da sostenersi presso e apposite Commissioni mediche.

Una volta riconosciuta la qualifica di invalido, con il conseguente inserimento in una delle suindicate categorie, lo Stato, come visto, riconosce una serie di prestazioni di carattere economico e di agevolazioni e benefici di carattere non strettamente economico.

In generale, questi ultimi si sostanziano: nel riconoscimento della assistenza sanitaria ai disabili, di permessi ex legge 104/1992, di agevolazioni fiscali, o del diritto al collocamento obbligatorio al lavoro.

Più in particolare, per alcune categorie di invalidi, è prevista l’esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

In presenza di alcuni presupposti, la legge riconosce, altresì, una serie di agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli e per la richiesta di emissione del “contrassegno invalidi”.

Oltre a tali benefici, la legge, riconosce ai soggetti ritenuti invalidi anche una serie di prestazioni periodiche e continuative di carattere economico.

Bisogna, preliminarmente premettere, che in molti casi, per ottenere i previsti benefici economici è necessario che i requisiti di carattere medico, già accertati, debbano essere accompagnati da una serie di requisiti di carattere reddituale e, in alcuni casi, anche una serie di requisiti amministrativi.

Tra questi possono essere citati: assenza di periodi di ricovero gratuito (rilevante anche ai fini della determinazione dell’assegno sociale), mancanza di attività lavorativa, frequenza scolastica, di centri ambulatoriali o di formazione-addestramento professionale.

Ai fini della continuità delle prestazioni economiche riconosciute, l’INPS verifica annualmente la permanenza dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento.

Ai titolari dell’assegno o della pensione sociale viene, inoltre, richiesto di attestare annualmente la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia in quanto trattasi di prestazioni strettamente legate alla permanenza nel nostro paese del beneficiario.

In conseguenza di quanto sopra esposto, è previsto un obbligo da parte dei pensionati di inoltrare, tramite il sito on line dell’INPS o gli appositi soggetti all’uopo delegati, una serie di dichiarazioni attestanti, a seconda dei casi, la permanenza dei suddetti requisiti.

In assenza di tali comunicazioni il diritto alla prestazione economica si estingue.

Premesso quanto sopra, andiamo ad analizzare i vari tipi di prestazioni economiche riconosciute dalla legge a favore delle varie categorie di invalidi.

Agli invalidi civili la legge riconosce, a seconda dei casi: la pensione di inabilità; l’indennità di frequenza; l’assegno mensile e l’indennità di accompagnamento.

La pensione di inabilità è riconosciuta ai soggetti, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e rispettino i requisiti amministrativi previsti dalla legge. Il termine di 67 anni di età può variare in relazione al modificarsi della eventuale età pensionistica stabilita dalla legge.

Ai fini dell’inserimento scolastico e sociale, la legge riconosce altresì, su domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età un’indennità di frequenza.

I versamenti vengono effettuati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, oppure del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.

L’assegno mensile è invece concesso agli invalidi parziali, ovvero ai soggetti affetti da una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99% di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Anche in questo caso, Il termine di 67 anni di età può variare in relazione al modificarsi della eventuale età pensionistica.

Infine, ai soggetti mutilati ed invalidi totali (al 100%), l’INPS, ove sia stata accertata anche l’impossibilità per lo stesso di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita,

riconosce un’indennità di accompagnamento.

Essa è concessa in presenza della sola accertata minorazione e, conseguentemente, al contrario delle altre prestazioni, viene elargita indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.

Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, tutte le pensioni vengono corrisposte in 13 mensilità mentre i benefici per sole 12 mensilità. Tutte, tranne l’indennità di frequenza, partono a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Ai ciechi civili, la legge riconosce, invece, a titolo di provvigioni economiche, una pensione ai ciechi assoluti, una pensione ai ciechi parziali; la c.d. indennità speciale e l’indennità di accompagnamento.

In forza della legge n. 66 del 10 febbraio 1962, n. 66 e n. 382 del 27 maggio 1970, n. 382) è riconosciuta la pensione non reversibile ai ciechi assoluti ovvero a favore dei soggetti che sono colpiti da una totale mancanza della vista in entrambi gli occhi.

Essa è riconosciuta a partire dal diciottesimo anno di età in poi ed in nessun caso si trasforma in assegno sociale dopo il compimento del 67 anno di età.

Oltre alla suddetta pensione, ai ciechi assoluti è altresì riconosciuta automaticamente la c.d. indennità di accompagnamento.

Essa è concessa in presenza della sola minorazione visiva e, conseguentemente, viene elargita indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.

Il beneficio è equiparato automaticamente all’indennità percepita dai grandi invalidi di guerra ed è ridotto di 93 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile.

Ai soggetti, aventi un’età compresa tra i 18 e 67 anni, affetti da una menomazione che comporta un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (c.d. ciechi ventesimisti o ciechi parziali) è riconosciuta, invece, la pensione non reversibile ai ciechi parziali.

Ai ciechi parziali, come per quelli totali, la legge riconosce poi una ulteriore indennità speciale al solo titolo di minorazione e, pertanto, slegata da qualsiasi parametro economico.

Tale indennità è chiaramente di importo minore rispetto all’indennità di accompagnamento e, come quest’ultima, è ridotta di 93 euro mensili nel periodo in cui il beneficiario usufruisce eventualmente del servizio di accompagnamento prestato da un volontario del servizio civile.

Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, anche in questo caso, tutte le pensioni vengono corrisposte in 13 mensilità mentre i benefici per sole 12 mensilità. Tutte partono a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Infine, ai sordi sono riconosciute una pensione ed una indennità di comunicazione.

La pensione non reversibile è riconosciuta ai sordi (o minorati sensoriali dell’udito) affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non si di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o servizio.

Il periodo dell’età evolutiva si conclude col compimento del dodicesimo anno di età.

La pensione è concessa a coloro i quali abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni (che varia in relazione all’età pensionistica di volta in volta stabilita dal governo).

A coloro che sono riconosciuti sordi è altresì riconosciuta una indennità di comunicazione concessa al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.

Il versamento della pensione e della indennità di comunicazione avviene secondo le stesse regole previste per le altre categorie di invalidi.

Tutte le provvidenze economiche previste dalla legge a favore degli invalidi cessano a seguito della morte di questi o dalla decadenza dal diritto. Nel caso in cui il pensionato perda la vita, gli eventuali ratei maturati ma non riscossi spettano ai suoi eredi.

L’importo di tutte le prestazioni viene stabilito, in genere, annualmente dalla legge.

Parimenti, la legge, periodicamente definisce i limiti di reddito necessari per l’acquisizione del diritto a ricevere le varie pensioni.

Avv. Raffaele Anatriello