La UE e la questione energetica

Una vera e propria questione è quella che si è creata intorno alla transizione energetica, nel Paese giunta quasi a livello di deflagrazione. Non che nella UE e in buona parte del mondo il problema non sia avvertito, ma gli effetti di quello domestico sono senza dubbio maggiori. In più necessitano, senza alcun dubbio, di particolare celerità nella risoluzione. Il processo di transizione dall’ uso di combustibili di natura fossile a quelli alternativi, ottenuti cioè da fonti rinnovabili, in Italia è fortemente in ritardo sulla tabella di marcia. A ciò va aggiunto che, a causa della miopia di una parte della politica nei confroti del nucleare, i governi in carica intorno alla fine del secolo scorso, arrivarono a legiferare il fermo delle centrali già attive e, poco dopo, la dismissione delle stesse. È facile trarre la conclusione che la crescita della deficienza energetica, da allora, iniziò a procedere con passo più spedito. In questi ultimi mesi il problema dell’ assottigliamento della fornitura di prodotti petroliferi mediorientali a buona parte di altri stati ubicati dappertutto sulla faccia della terra, sta procedendo sena un coordinamento efficace. Per l’Italia in particolare si sta creando una corsia preferenziale. A tal punto è doveroso evidenziare un’ altra freccia del Governo italiano, messa a segno dalla mano – e per bocca – della Premier Meloni. Quella stessa ha operato in modo che il punto di vista della UE e per essa dalla Presidente Von der Leyen sugli incentivi energetici da concedere alle imprese e alle famiglie che operano all’ interno del Paese. Da una preclusione pressoché totale a allentare i vincoli per quanto riguarda il riallineamento del deficit di bilancio, aumentato per effetto della pandemia, la UE ha accordato all’Italia un contributo per aziende e privati di quattordici miliardi di euro, usufruibili nell’arco di diciotto mesi. una dilazione di tutto rispetto di quella via crucis. Il tutto è riconducibile al Piano Mattei, che fa dell’ Italia il terminal di ingresso in Europa degli idrocarburi provenienti dal Nordafrica e da alcuni paesi arabi.Tutto ciò dovrebbe abbassare drasticamente la dipendenza della UE dalla Russia e dall’Iran, con l’ aggiunta deii paesi a esso alleati. Ancora una volta è servito il savoir faire italiano a bilanciare una situazione che sembrava già decisa, peraltro negativamente.

Eppure a Roma, in Parlamento, già prima che si partisse lancia in resta per sedersi a un tavolo insieme ai rappresentanti degli altri stati aderenti alla UE, l’opposizione insieme a forme di Bastian contrario difficili da descrivere senza scadere in commenti da Taverna dei Bricconi, esprimevano scetticismo sulla possibilità che la Meloni riuscisse portare a caso anche solamente un risultato positivo, anche minimo. L’onorevole Andreotti amava confermare il suo particolare commento su situazioni simili a quanto appena esposto, dicendo che “il potere logora chi non ce l’ha”. A distanza di qualche decennio dalla sua scomparsa, quell’espressione vede confermata dai fatti tutta la sua validità.