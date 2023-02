La Ue mette al bando Tik Tok. A tutti i dipendenti: Via la app dai telefonini per ragioni di sicurezza

“La Commissione europea è un’istituzione e ha fin dall’inizio del mandato un’attenzione molto forte alla cybersicurezza per proteggere i nostri colleghi e, naturalmente, tutti coloro che lavorano qui nella Commissione, ed è a questo proposito che a volte prendiamo alcune decisioni. E questa decisione è stata presa per assicurarsi che nel contesto che abbiamo oggi dove vediamo molta attività nella cybersicurezza”. Lo ha detto il commissario Ue al Mercato interno, Thierry Breton, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulla richiesta dell’Esecutivo Ue ai propri dipendenti di disinstallare l’app di Tik Tok. “Non voglio né devo commentare questo ma è stato deciso dal corporate management e il mio collega ha preso una tale decisione perché aveva dei motivi per farlo”, ha precisato.