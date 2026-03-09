La Ue: Petrolio, forniture stabili, timori solo sui prezzi. Ma la corsa al rialzo rallenta

“Al momento non c’è un’emergenza petrolio in Europa, non c’è pericolo sulle riserve, siamo più preoccupati dai prezzi che dalle forniture”, ha dichiarato una portavoce della Commissione europea. “La situazione dei flussi energetici in Europa resta stabile, non abbiamo preoccupazioni sulla fornitura del gas, abbiamo una buona diversificazione di fornitori, con un mix di gasdotti e consegne di GNL”, ha aggiunto.

Prezzo del petrolio rallenta, attesa per riunione G7

Rallenta, a metà mattina, la corsa del prezzo del petrolio dopo il balzo di quasi il 20%. Il Wti del Texas quota poco sotto i 100 dollari al barile (99,8 dollari, +10% rispetto a venerdì). Il Brent del Mare del Nord passa di mano a 103,1 dollari (+11%). È prevista una riunione online dei paesi del G7 per un rilascio coordinato delle riserve strategiche di greggio, al fine di frenare le quotazioni.

Carburanti in Italia, Unimpresa denuncia speculazione

I rincari dei carburanti in Italia nei primi giorni di marzo, subito dopo l’inizio del conflitto in Iran, non sono spiegabili solo con l’aumento del petrolio, ma in gran parte derivano dalla speculazione. Secondo un’analisi del Centro studi di Unimpresa, il diesel è aumentato del 25,8%, mentre il Brent è salito del 24% nello stesso periodo.

L’incremento del gasolio alla pompa è stato quasi il doppio di quello giustificabile dai costi della materia prima, con una componente speculativa stimata tra 8 e 20 centesimi al litro, che può arrivare fino a 35-50 centesimi nelle stazioni autostradali. Il diesel è passato da 1,59 a 2 euro al litro, la benzina da 1,68 a 1,84 euro. L’aumento del diesel (+41 centesimi) supera nettamente quello della benzina (+17 centesimi), pur derivando dallo stesso greggio, evidenziando dinamiche di margine lungo la filiera distributiva.

Il fenomeno ‘rocket and feather’, per cui i prezzi salgono rapidamente ma scendono lentamente, genera extra-profitti stimabili tra 3 e 7 miliardi di euro l’anno. Inoltre, gran parte del carburante venduto era stato raffinato con greggio acquistato settimane prima, a prezzi più bassi, ma i listini sono stati aggiornati subito come se il petrolio costasse 93 dollari, creando margini aggiuntivi non corrispondenti ai costi reali. La struttura del mercato italiano, con pochi grandi operatori e domanda rigida soprattutto sul diesel, amplifica gli aumenti nei momenti di tensione geopolitica e ritarda i ribassi ai consumatori.