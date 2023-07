La Uil scuola non firma il contratto collettivo. Vannini (Uil Campania): Scelta coerente che dà voce alle migliaia di lavoratori della Campania

“Le condizioni per la firma di un contratto sono determinate dalle scelte che con esso si fanno. Quando un contratto è peggiorativo rispetto al precedente, evidentemente queste condizioni non ci sono”. Lo afferma la segretaria Regionale della UIL scuola Campania Roberta Vannini.

“Dopo mesi di estenuanti ed inutili trattative, al momento del redde rationem, – spiega – la Uil scuola ha fatto semplicemente quello che migliaia di lavoratori hanno chiesto e si aspettavano da noi: mantenere un comportamento coerente e non succube della politica.

Bene ha fatto, quindi, la nostra segreteria nazionale a non firmare un contratto peggiorativo rispetto al precedente”.

“I lavoratori campani incontrati nelle tantissime assemblee territoriali, rispetto alle bozze di CCNL circolate – spiega – ci hanno chiesto di non condividere le proposte dell’ARAN. Il nodo politico sulla mobilità che prevede un blocco triennale, la mancata valorizzazione del personale Ata, la precarizzazione del lavoro delle segreterie, l’assenza di riferimenti alle scuole italiane all’estero e la parte dedicata alle relazioni sindacali, sono i motivi per i quali tutto il quadro dirigente della nostra regione ha condiviso e chiesto alla segreteria nazionale di non firmare”.

“E’ stata una scelta difficile – prosegue la segretaria regionale della Uil scuola – ma sicuramente coerente con quanto rivendicato da coloro che la scuola la fanno funzionare quotidianamente.

Si è lavorato fino all’ultimo momento, in tutti i modi, per introdurre modifiche nelle parti che si ritenevano lesive dei diritti del personale”.

“Restano molte questioni aperte e irrisolte – aggiunge – e resta soprattutto il nodo politico della mobilità. Inoltre, vengono implementate ulteriormente le mansioni di tutto il personale Ata: una inaccettabile ulteriore attribuzione di ruoli per cui i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi e i Dsga saranno soggetti ad ogni tipo di lavoro, con riferimenti generici alla formazione, senza che essa venga imputata a carico dell’amministrazione”.

“Il tutto – rimarca Vannini -, in cambio di una irrisoria valorizzazione economica che assolutamente non trova riscontro con i carichi di responsabilità e di lavoro del personale, falcidiato negli anni passati da politiche di tagli lineari e non razionali. Tagli che, a causa del calo demografico, hanno fortemente depauperato le nostre scuole e continueranno a farlo con la scure del dimensionamento che avrà un forte impatto sulla Campania.”

“Anche dal punto di vista economico, la proposta non ci ha convinto – prosegue -: gli importi concordati dall’amministrazione e dalle altre organizzazioni sindacali andranno scorporati da quanto già percepito con l’accordo economico di dicembre”.

“Alla fine della partita, i firmatari del contratto avranno pensato che tutti gli aspetti peggiorativi del contratto potessero essere compensati con un aumento, a netto degli scorpori, di 10 euro al mese”, conclude Vannini.