La vacuità dell’imbelle politica estera dell’Unione Europea

di Giancarlo Elia Valori

Come nella crisi di Gaza, anche nella crisi con l’Iran, la guerra Ucraina-Russia, l’Unione Europea sta seguendo gli eventi dall’esterno. Queste crisi rivelano in larga misura l’irrilevanza dell’Unione e la sua incapacità di influenzare il corso degli eventi, per non parlare di porvi fine. Tra le ragioni di ciò, vi è l’avversione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’Unione Europea. A differenza del suo predecessore, l’ex Presidente Biden, Trump non vede l’Unione come alleati e partner da impiegare o con cui consultare. Pertanto, l’Unione Europea e i suoi Stati membri non hanno altra scelta che accontentarsi delle sole dichiarazioni. Il denominatore comune della maggior parte di essi include i termini: de-escalation, moderazione e diplomazia come mezzo per porre fine al conflitto: parole.

Nel 2020, in seguito all’elezione del presidente Biden, i Paesi dell’Unione, dopo quattro anni di Trump, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo quando ha dichiarato che “l’America è tornata”. In tal modo, Biden ha voluto chiarire che gli Stati Uniti stavano riadottando i principi che avevano guidato la politica estera e di sicurezza nei decenni successivi alla fine della II Guerra Mondiale: un ritorno all’ordine liberale, l’ampliamento della cerchia delle democrazie, l’importanza delle alleanze, il sostegno alle istituzioni internazionali e altro ancora. L’ingresso di Trump alla Casa Bianca rappresenta un cambio di paradigma nella condotta degli Stati Uniti e, di conseguenza, anche nelle relazioni transatlantiche.

In effetti, stiamo assistendo a uno scontro “ideologico” tra due visioni del mondo sulla natura delle relazioni internazionali. Mentre l’UE cerca di preservare l’ordine internazionale liberale, che include il mantenimento delle istituzioni internazionali esistenti e delle norme che guidano la condotta internazionale, Trump non si sente obbligato a farlo, se non per l’ambizioso compito che si è prefissato, ovvero quello di riportare l’America alla sua grandezza. A suo avviso, per realizzare questo obiettivo, tutti i mezzi sono ammissibili, inclusa la distruzione dell’ordine esistente e, se necessario, l’uso della forza, con tutto ciò che ciò comporta.

Nell’ordine globale che Trump contribuirà a plasmare, e che si baserà su un equilibrio di potere tra le grandi potenze, sulla forza militare, economica e tecnologica e su una possibile divisione in sfere di influenza, i Paesi dell’UE (e l’UE stessa quale istituzione) sono svantaggiati. Oltre alle divergenze di opinione sulla risposta alla politica attesa da Trump e a tutto ciò che rappresenta, i divari tecnologici ed economici riducono il potere contrattuale dell’UE nei confronti degli Stati Uniti d’America. A ciò si aggiunge la dipendenza europea dall’assistenza statunitense per la propria sicurezza.

In questo stato di cose, l’UE sarà costretta ad adattarsi alle nuove regole del gioco in fase di definizione. Pertanto, per eludere le varie minacce di Trump (l’imposizione di dazi e la riduzione del supporto alla sicurezza), l’UE (che non desidera arrivare a un conflitto) dovrà contribuire in modo da soddisfare almeno alcune delle richieste del presidente statunitense – un compito non facile data la mancanza di unità di vedute tra i Paesi membri. Questa situazione potrebbe fare il gioco di Trump, che si impegnerà a bilateralizzare le relazioni con i Paesi che accetteranno di soddisfare le sue condizioni.

Si prevede un periodo di assestamento difficile per l’Unione, che non ha saputo sfruttare la chiamata al risveglio ricevuta per prepararsi adeguatamente alla seconda era Trump.

Per quanto riguarda l’imbelle politica estera europea, facciamo alcuni esempi.

Durante gli attuali mesi di proteste popolari contro il regime serbo, l’Unione Europea ha costantemente sostenuto il presidente Aleksandar Vučić. Ma ora, la repressione sempre più brutale delle proteste pacifiche da parte di Vučić ha posto la politica dell’UE a un punto di svolta: continuare a placare Vučić con la massima serietà, oppure accettare l’incertezza.

A giudicare dalla mancanza di reazione da parte di Parigi, Berlino e della Commissione Europea, l’Unione Europea cercherà di rimanere neutrale il più a lungo possibile. Ma l’accelerazione degli eventi sul campo potrebbe presto costringere l’Unione Europea a prendere posizione.

Al termine di una grande protesta tenutasi a Belgrado lo scorso 28 giugno, che ha radunato oltre 100.000 persone, gli oratori hanno dichiarato che il movimento studentesco era ormai un movimento civile più ampio e hanno chiesto la disobbedienza pacifica.

La manifestazione di protesta è stata accompagnata da scontri e violenta repressione della polizia a Belgrado e, subito dopo, da blocchi del traffico in tutta la Serbia. Nella settimana successiva, agenti di polizia e i loro assistenti in uniforme e maschere (tra cui, secondo testimoni oculari, membri della Republika Srpska nella vicina Bosnia-Erzegovina) sono stati coinvolti in brutali pestaggi e dispersioni di manifestanti, scatenando l’indignazione pubblica per la violenza, aggravata dalla dichiarazione di Vučić di essere “soddisfatto” della polizia. Nonostante la violenza dello Stato, gli assedi e le proteste non accennano ad attenuarsi.

Quella che è iniziata come una protesta studentesca contro un sistema corrotto, innescata dal crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, in cui hanno perso la vita sedici persone, si è trasformata in un diffuso movimento popolare.

Ad aprile e maggio, delegazioni di studenti si sono recate in bicicletta a Strasburgo e hanno corso un’ultramaratona a Bruxelles per fare pressione sull’Unione Europea affinché cambiasse la sua politica nei confronti della Serbia.

I funzionari dell’UE hanno evitato i ciclisti, mentre la Commissaria europea per l’allargamento e la politica di vicinato, la slovena Marta Kos, e il Commissario europeo per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport, il maltese Glenn Micallef, hanno incontrato i corridori a maggio.

La Kos ha compiuto una svolta retorica, riconoscendo che gli obiettivi e i valori del movimento studentesco per il cambiamento in Serbia sono pienamente coerenti con i valori dichiarati dell’Unione Europea e con i requisiti dell’acquis. Ma alla maggior parte dei serbi e degli osservatori è sembrata debole. I commissari non hanno ottenuto nulla e la politica dell’UE è rimasta disorganizzata.

Vučić ha resistito ai rimproveri pubblici dei funzionari dell’UE. La sua sfida è stata “premiata” qualche giorno dopo con la visita a Belgrado del presidente del Consiglio europeo, il portoghese António Costa, seguita immediatamente dalla visita dell’Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la estone Kaja Kallas.

La Kallas, che ha invitato la Serbia a fare una “scelta strategica” riguardo al suo orientamento geopolitico, ha reso pubblico il suo disappunto, ma le due visite da sole hanno trasmesso una dinamica di potere in cui Bruxelles è il supplicante.

Non ci sono state conseguenze politiche, né prove che la Commissione stia ridefinendo la sua politica nei confronti della Serbia, che rappresenta una notevole eccezione tra i Paesi dei Balcani occidentali che aspirano all’UE, con un tasso di consultazione per la politica estera e di sicurezza comune che si aggira intorno al 50-60 percento.

Alla fine di giugno, in seguito alle dure critiche pubbliche da parte del servizio di intelligence estero russo, l’SVR, per il “tradimento” della Serbia nella vendita di armi all’Ucraina attraverso Paesi terzi, Vučić ha annunciato la sospensione delle vendite di armi all’estero, compresa l’Ucraina.

Ad aumentare la pressione sulle difese dell’Ucraina, all’inizio di luglio sono state interrotte le spedizioni statunitensi di missili Patriot e di proiettili di artiglieria da 155 mm (anch’essi prodotti in Serbia).

Vale la pena considerare la possibilità che questi movimenti siano coordinati. Mentre Vučić partecipava al vertice Ucraina-Europa sudorientale a Odessa l’11 giugno, si è rifiutato di firmare la dichiarazione di condanna dell’aggressione russa e in seguito ha cercato di affermare di non essere un “traditore della Russia”. Il comitato ha comunque elogiato la sua partecipazione.

In seguito la presidente della Commissione europea, la tedesca Ursula Gertrud Albrecht, coniugata von der Leyen, ha avuto un colloquio bilaterale con Vučić della durata di mezz’ora, un evento raro.

Il contenuto del loro incontro non è chiaro. Ma se intendeva essere un rimprovero o un avvertimento dopo le violenze del 28 giugno, di certo non ha avuto alcun effetto. Più a lungo la politica dell’UE rimarrà invariata, più i serbi concluderanno che ha di fatto dato a Vučić licenza di reprimere.

La Commissione (con l’apparente sostegno della maggior parte degli Stati membri) sembra credere che accordi con incentivi finanziari – ignorando invece le difficili questioni di valore – possano tutelare gli interessi dell’UE in Serbia e, per estensione, nell’insieme dei Balcani occidentali.

Questa tendenza a delegare i problemi politici al danaro è diventata insostenibile e sta accelerando il declino della popolarità dell’UE tra i cittadini serbi. Questo fatto induce l’UE a collaborare con Vučić, il cui obiettivo è sfruttare il predominio mediatico per sminuire il valore dell’UE tra i serbi e aumentare quello di Russia e Repubblica Popolare della Cina.

Ancora più dannosa è la questione che i timidi messaggi dell’UE abbiano in realtà incoraggiato Vučić a intensificare la repressione. Ha scatenato violenti delinquenti contro i manifestanti e ha lanciato un’incessante campagna mediatica che denuncia gli studenti come “terroristi” pagati dai nemici della Serbia (ovvero i governi occidentali) per rovesciare il governo – ossia una riedizione di una “rivoluzione colorata” volta a un cambio di regime.

Vučić interpreta chiaramente gli accordi con l’UE come una licenza per mantenere e persino rafforzare i suoi legami con Mosca. La repressione sempre più brutale di Vučić dovrebbe finalmente portare a una ridefinizione della politica dell’UE basata sui valori. Ma anche se si tratta di un approccio transazionale, vi è una forte motivazione per un cambiamento di politica. Se un’“unione geopolitica” ha dimostrato la volontà di legare il percorso di allargamento della Serbia alla fornitura di vantaggi strategici e di sicurezza a breve termine, allora è logico concludere che gli sforzi attivi di Vučić per minare questi interessi si tradurranno in una reazione politica altrettanto distruttiva.

Data la consolidata inerzia istituzionale dell’UE, gli Stati membri sono gli agenti di cambiamento più credibili. La Danimarca sta dando inizio alla tanto attesa ricalibrazione del pilota automatico della politica dell’UE nei confronti della Serbia e della regione, affinché sia non solo strategicamente valida, ma anche coerente con i valori democratici dell’Unione.

Ciò sarà possibile solo se si formerà una coalizione tra gli altri Stati membri. Questo inizierà con una chiara definizione di ciò che la Danimarca e i Paesi con idee simili si aspettano dai governi candidati, tra cui non solo l’armonizzazione della politica estera, ma anche un impegno concreto a rispettare l’insieme completo degli impegni di Copenaghen. È essenziale mostrare sostegno a coloro che in Serbia stanno correndo rischi in nome dei valori fondamentali dell’Unione Europea.

Il rischio per l’Unione Europea, non solo in Serbia ma in tutti i Paesi dei Balcani occidentali, è serio. Invece di conquistare la Serbia, la politica dell’UE di sostenere Vučić rischia di perderla per la successiva generazione, indipendentemente dal successo o dal fallimento delle proteste. Sia chiaro: la scelta dell’UE di “stabilità” in questo momento significa di fatto sostenere la repressione violenta in Serbia. Questa politica tradisce quindi sia i valori democratici fondamentali dell’UE sia i suoi interessi, a breve e a lungo termine, di fronte alle sfide provenienti da Est, Ovest e interne.

Va anche detto che la tendenza all’ascesa della destra in Europa è un processo che ha iniziato ad aumentare nell’ultimo decennio, sullo sfondo della crisi dei rifugiati del 2015, delle preoccupazioni sulla globalizzazione e dell’insoddisfazione nei confronti della politica dell’Unione Europea su diverse questioni.

Le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024 hanno accresciuto il potere dei partiti di destra tradizionali e della destra populista-nazionalista, talvolta definita estrema. Questa tendenza si riflette anche nelle elezioni nazionali e regionali di Paesi europei come Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia e Ungheria, dove i partiti di destra populista-nazionalista fanno parte della coalizione di governo o sostengono il governo stesso. In Francia e Germania, i partiti populisti di destra sono partiti di opposizione con un potere significativo. In Belgio, i partiti di destra hanno ottenuto un grande successo alle elezioni di giugno, che hanno costretto il primo ministro liberale alle dimissioni, e a marzo di quest’anno un partito populista chiamato Chega! (“Basta!” in portoghese) è emerso anche in Portogallo con il 18% dei voti, un risultato molto insolito per questo Paese. I sondaggi in Austria in vista delle elezioni di settembre indicano un rafforzamento del Partito della Libertà, partito di destra populista-nazionalista.

La destra tradizionale e i populisti-nazionalisti costituiscono la maggioranza nel nuovo parlamento europeo. Dei 720 eurodeputati, 407 appartengono a blocchi che possono essere definiti di destra e di destra populista-nazionalista. È importante notare che il Parlamento europeo è composto da blocchi, non da partiti. Tuttavia, i sondaggi prevedevano una maggioranza più ampia. La domanda è: quale impatto avrà questa composizione del parlamento sulla politica europea? Va subito sottolineato che il potere principale del Parlamento risiede nell’approvazione del bilancio europeo. Non è un’autorità legislativa nel senso noto ai parlamenti nazionali e non ha potere di iniziativa legislativa. Il suo potere in tutte le questioni relative alla politica estera è pressoché nullo; è la Commissione europea che propone l’iniziativa legislativa che viene discussa nel Consiglio dei ministri europeo o nel Consiglio europeo, che è un organo composto da primi ministri o capi di Stato, soprattutto quando si tratta di decisioni di politica estera che vengono prese solo per consenso unanime. Allo stesso tempo, la composizione del parlamento può certamente influenzare i ministri e i capi di Stato che si riuniscono per prendere decisioni, esercitando una pressione politica. Bisogna anche considerare che non esiste una disciplina di coalizione nel senso che è familiare in diversi Paesi del mondo. Quindi i modelli di voto non sono sempre prevedibili. Inoltre, su alcune questioni, soprattutto in politica estera (gli atteggiamenti verso la Repubblica Popolare della Cina, verso la Russia, ecc.), non c’è unanimità di opinioni a destra, e soprattutto non nella destra populista-nazionalista, che presenta vari gradi di estremismo. In ogni caso, la destra populista-nazionalista è generalmente caratterizzata da posizioni uniformi su questioni fondamentali che riguardano la politica europea, come segue:

a) la destra populista-nazionalista è euroscettica a vari livelli, il che significa che cerca di ridurre il potere di controllo delle istituzioni dell’Unione sulla vita dei singoli Paesi membri dell’UE, con la posizione più estrema che mira a smantellare l’Unione. È sottinteso che gli euroscettici si oppongono all’espansione dell’Unione attraverso l’aggiunta di nuovi Paesi.

b) La destra populista-nazionalista è riluttante a lasciarsi prendere dal panico per il “pericolo climatico” e a investire miliardi in “energia verde”. In Germania, ad esempio, il partito populista-nazionalista Alternative für Deutschland-AfD chiede un ritorno al nucleare e alle fonti di energia basate sul carbonio.

c) la destra populista-nazionalista chiede con forza una politica più decisa per prevenire l’immigrazione illegale. Già nel 2015-2016, diversi membri dell’UE si erano uniti all’Ungheria nel chiedere una politica più aggressiva ed efficace per prevenire l’immigrazione illegale, e sembra quindi che il crescente potere della destra in parlamento spingerà altri membri ad aderire a questa iniziativa.

d) i rappresentanti dei governi di destra nel Consiglio dei Ministri europeo porranno certamente il veto a qualsiasi proposta di imporre sanzioni o adottare politiche punitive contro Paesi terzi per quelle che sarebbero definite violazioni dei diritti umani o crimini di guerra da parte di tali Paesi. Questo approccio è già stato espresso in passato, quando l’Ungheria (e altri Paesi) hanno posto il veto a proposte di risoluzione riguardanti Repubblica Popolare della Cina, Russia, ecc.

Eppure, nonostante la tendenza all’ascesa della destra, sia al Parlamento europeo che nei parlamenti nazionali e negli organi esecutivi, non sembra che ci si debba aspettare cambiamenti di vasta portata nella politica dell’UE sulle questioni chiave sopra menzionate.

Il 18 luglio 2024, la von der Leyen, ha presentato al Parlamento europeo il suo piano di lavoro per i prossimi cinque anni. Ciò rientrava nella sua aspirazione a essere eletta per un secondo mandato. I messaggi che la von der Leyen ha trasmesso al Parlamento riflettevano lo spirito della precedente legislatura e non lo spostamento elettorale a destra. Al contrario, come accenno al suo disappunto per l’ascesa della destra populista-nazionalista (estrema a suo avviso), la von der Leyen ha esordito affermando che non avrebbe rinunciato ai valori europei così come emersi dopo la II Guerra Mondiale e che non avrebbe mai accettato i tentativi di demagoghi ed estremisti di distruggere lo stile di vita europeo. Ha detto: «Sono convinta che la versione dell’Europa dopo la II Guerra Mondiale, nonostante tutti i suoi difetti, sia ancora la migliore nella storia dell’umanità. Non permetterò mai che questa versione venga fatta a pezzi, né da fattori interni né esterni […] Non permetterò mai a demagoghi ed estremisti di distruggere lo stile di vita europeo». In questo modo, ha lasciato intendere che, dal suo punto di vista, le coalizioni con i partiti populisti-nazionalisti di destra sono fuori questione.

Certamente non si riferiva alla furia dell’Islam radicale nella parte occidentale del continente. A questo proposito, ha sottolineato che i fondi del bilancio dell’Unione Europea sarebbero stati trattenuti per gli Stati membri che non “rispettano lo stato di diritto”, alludendo non solo all’Ungheria sotto il governo nazionalista Orbán, che ha già sperimentato sanzioni finanziarie, ma anche ad altri Paesi che non rispettano le norme europee sui diritti umani, come la Polonia con la sua legge conservatrice sull’aborto. Nel suo intervento, von der Leyen ha rispecchiato una tendenza alla continuità della linea progressista liberale che ha caratterizzato per anni la retorica e la legislazione europea.

L’ideologia dominante in Europa, e più precisamente nell’Europa occidentale, sui temi dell’immigrazione e dell’ambientalismo, così come su altri temi come l’allargamento e l’approfondimento dell’Unione, che si identifica con i valori della sinistra, continuerà, per quanto riguarda la von der Leyen, a influenzare il percorso dell’Unione. Ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 e del 100% entro il 2050 rimane un obiettivo dichiarato. Si stima che il raggiungimento di questo obiettivo richiederà un investimento di diverse migliaia di miliardi di euro con notevoli conseguenze politiche ed economiche, che aumenteranno anche i poteri di controllo della Commissione europea a scapito del grado di sovranità degli Stati membri, in chiara opposizione agli interessi degli ambienti di destra e populisti-nazionalisti.

Anche riguardo al problema dell’immigrazione, la von der Leyen non ha adottato una linea di destra. Sebbene abbia annunciato un significativo aumento delle risorse di FRONTEX, l’agenzia per la protezione delle frontiere europee dall’immigrazione illegale, il problema non riguarda il personale, ma i poteri conferiti al personale dell’agenzia. In pratica, il personale dell’agenzia non dispone di strumenti legali per prevenire l’invasione dei migranti dal Mar Mediterraneo e, di fatto, si ritrova a collaborare alle operazioni di soccorso e al trasferimento dei migranti nei centri per l’esame dell’idoneità all’asilo politico.

La von der Leyen ha persino ripetuto il mantra dei diritti umani nel contesto dell’immigrazione, nello spirito della sinistra europea: «Rispetteremo sempre i diritti umani e assorbiremo coloro che ne hanno diritto, aiutandoli a integrarsi nelle comunità». Va notato che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che un immigrato clandestino intercettato in mare da navi europee, anche quando la costa nordafricana è in vista, ha il diritto di sbarcare su una costa europea e di sottoporsi a una procedura per l’esame dell’idoneità all’asilo politico.

La mappa politica dell’Unione Europea riflette quella dei due principali membri dell’Unione: Germania e Francia, ed in entrambi i Paesi l’ascesa della destra populista non ha causato sconvolgimenti politici. La destra ha accettato con sottomissione l’approccio della sinistra. In Germania, questo era già evidente durante il mandato di Angela Merkel, che governava come cancelliera per conto del partito conservatore e la cui voce era la voce della destra e le sue mani quelle della sinistra. Lì i media di sinistra hanno un ruolo importante nel delineare la mappa politica. Il budget della radiotelevisione pubblica in Germania si avvicina ai dieci miliardi di euro all’anno e, secondo un sondaggio, circa l’80% dei suoi dipendenti ha un approccio politico di sinistra. Sia in Germania che in Francia, la destra conservatrice, definita moderata, non osa costruire una coalizione di governo con i partiti populisti di destra, nazionalisti in Germania e nazionalisti in Francia. Franz Josef Strauss, che fu primo ministro della Baviera e ministro della Difesa della Germania, affermò all’epoca che a destra il Partito Cristiano Democratico non aveva posto per un partito legittimo, o in altre parole: «Alla nostra destra c’è solo il muro».

Dalla II Guerra Mondiale, l’estrema destra europea non ha goduto di una simile rinascita, eppure il cittadino europeo accetta le politiche di sinistra, e persino (come sembra in Francia) quelle di estrema sinistra. Il piano della von der Leyen lusinga il blocco “verde” di sinistra al Parlamento europeo con i suoi 53 membri, e non il blocco di centro-destra con i suoi 188 membri (nella precedente legislatura, la von der Leyen era la candidata di centro-destra), e questo costituisce una deviazione dalla decenza democratica, e forse va anche oltre, poiché crea un circolo vizioso: la sinistra si trincera nelle posizioni di governo, il che rafforza ulteriormente le tendenze populiste di destra nell’opinione pubblica che tendono a orientarsi a destra, allontanando ulteriormente le possibilità di coalizioni con la destra moderata. In tali casi, il gioco democratico normativo potrebbe essere sostituito da una violenza aperta, il cui risultato sarà a destra.

Liberare le politiche delle istituzioni dell’UE dalle catene delle parole, del politicamente corretto, del buonismo, di un’entità politica che non ha nemmeno un esercito comune (e delega ad “altri”) sembra un compito quasi impossibile nel prossimo futuro. La pesante nube della storia oscura della prima metà del XX secolo incombe ancora sulla coscienza e sul subconscio europei, offuscando la distinzione tra sano patriottismo e arrogante nazionalismo. L’Europa crede di potersi salvare dal pericolo di cadere nell’abisso del totalitarismo non porgendo la mano alle coalizioni di destra.

In conclusione, l’ascesa dei partiti di destra in Europa segna un cambiamento significativo nel panorama politico del Continente. Sebbene l’impatto immediato sulla politica dell’UE possa essere limitato, questa tendenza indica possibili cambiamenti a lungo termine su questioni come l’immigrazione, la politica climatica e le relazioni estere.