La valutazione preventiva dell’impatto delle leggi sulle giovani e sulle future generazioni

Executive Summary

Le grandi trasformazioni globali – cambiamento climatico, transizione demografica, innovazione tecnologica, sostenibilità fiscale e crisi degli ecosistemi – stanno ridefinendo il rapporto tra decisioni politiche e futuro delle società contemporanee.

In questo contesto emerge con crescente forza il principio di giustizia intergenerazionale, secondo cui le scelte politiche di oggi devono garantire condizioni di benessere e opportunità anche alle generazioni che verranno.

Con l’approvazione della legge n. 167 del novembre 2025, l’Italia ha introdotto la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), uno strumento che impone al Governo di valutare preventivamente gli effetti sociali e ambientali delle nuove leggi sulle giovani generazioni e su quelle future.

Si tratta di un cambiamento istituzionale di grande rilievo: per la prima volta il legislatore italiano è chiamato a considerare sistematicamente gli effetti di lungo periodo delle proprie decisioni.

Il presente policy paper:

analizza il contesto normativo e culturale in cui nasce la VIG

esamina le esperienze europee e internazionali in materia di equità intergenerazionale

individua le principali sfide di implementazione della VIG nel sistema politico italiano

propone alcune raccomandazioni operative per renderla uno strumento efficace di governance del futuro.

La tesi centrale del paper è che la VIG possa diventare uno degli strumenti più innovativi di governance anticipante, ma solo se accompagnata da adeguati meccanismi istituzionali, metodologici e culturali.

________________________________________

Il ritorno della giustizia intergenerazionale nelle politiche pubbliche

Negli ultimi anni il tema della giustizia tra generazioni è tornato al centro del dibattito politico e accademico internazionale.

Tre sviluppi sono particolarmente rilevanti per il contesto italiano:

la riforma dell’articolo 9 della Costituzione nel 2022

l’introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale nel 2025

l’emergere di politiche europee dedicate alla tutela delle future generazioni.

La riforma costituzionale del 2022 ha inserito esplicitamente nella Carta il principio della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”, creando un fondamento giuridico per politiche pubbliche orientate al lungo periodo.

Parallelamente, iniziative culturali e istituzionali hanno promosso una nuova attenzione verso la dimensione temporale delle decisioni politiche.

Tra queste assume particolare rilievo il progetto Ecosistema Futuro, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che mira a riportare il pensiero di lungo periodo al centro della riflessione politica, economica e sociale del Paese.

Secondo questa prospettiva, il futuro non è soltanto un orizzonte teorico, ma un bene pubblico da tutelare attraverso istituzioni e strumenti di policy adeguati.

________________________________________

La nascita della Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)

La Valutazione di Impatto Generazionale rappresenta una delle innovazioni più significative del recente dibattito sulle politiche pubbliche.

La legge approvata dal Parlamento nel 2025 stabilisce che:

“Le leggi della Repubblica promuovono l’equità intergenerazionale anche nell’interesse delle generazioni future”.

Il provvedimento introduce l’obbligo di svolgere una valutazione preventiva degli effetti sociali e ambientali delle nuove normative sui giovani e sulle generazioni future.

La VIG si inserisce nel sistema delle valutazioni ex ante già presenti nel processo legislativo italiano, tra cui:

l’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)

la verifica di sostenibilità finanziaria

la Valutazione di Impatto di Genere (VIGe).

L’elemento innovativo consiste nel fatto che la dimensione temporale diventa parte integrante del processo legislativo.

Il legislatore non è più chiamato soltanto a valutare l’efficacia immediata di una norma, ma anche i suoi effetti nel medio e lungo periodo.

________________________________________

Il contesto europeo: verso una strategia di equità intergenerazionale

Anche a livello europeo il tema della giustizia tra generazioni sta acquisendo crescente rilevanza.

Negli ultimi anni diverse istituzioni europee hanno iniziato a integrare la prospettiva delle generazioni future nelle politiche dell’Unione.

La Strategia europea per l’equità intergenerazionale promossa dalla Commissione europea mira a:

rafforzare la partecipazione dei giovani nei processi decisionali

integrare il lungo periodo nella progettazione delle politiche pubbliche

sviluppare strumenti di valutazione degli impatti generazionali.

Queste iniziative si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche europee per lo sviluppo sostenibile e per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

In questo contesto, la VIG italiana rappresenta uno dei primi tentativi di traduzione normativa di questo paradigma a livello nazionale.

________________________________________

Governance anticipante e politiche orientate al futuro

Uno dei concetti chiave nel dibattito contemporaneo è quello di governance anticipante.

Questo approccio implica la capacità delle istituzioni di:

analizzare scenari futuri

anticipare rischi sistemici

progettare politiche resilienti nel lungo periodo.

La governance anticipante si basa su strumenti come:

foresight strategico

analisi di scenario

valutazioni di impatto multidimensionali.

In questa prospettiva, la VIG può diventare uno strumento fondamentale per integrare il pensiero di lungo periodo nelle politiche pubbliche italiane.

________________________________________

Le sfide di implementazione

Nonostante il suo grande potenziale innovativo, l’introduzione della VIG pone diverse sfide operative.

6.1 Definizione metodologica

Una delle principali difficoltà riguarda la definizione di indicatori e metodologie condivise per valutare gli impatti generazionali.

Tra le dimensioni da considerare vi sono:

sostenibilità ambientale

debito pubblico intergenerazionale

accesso alle opportunità economiche

equità educativa

qualità delle istituzioni democratiche.

6.2 Capacità amministrativa

L’introduzione della VIG richiede nuove competenze all’interno della pubblica amministrazione.

In particolare:

analisi di scenario

modellizzazione economica e sociale

valutazioni multidimensionali di policy.

6.3 Integrazione nel processo legislativo

Un ulteriore rischio è che la VIG diventi un adempimento puramente formale, senza incidere realmente sulle decisioni politiche.

Per evitarlo è necessario che le valutazioni generazionali siano effettivamente considerate durante il processo legislativo.

________________________________________

Raccomandazioni di policy

Per rendere la VIG uno strumento realmente efficace, questo paper propone cinque raccomandazioni.

Istituire un organismo indipendente per le future generazioni

Un’autorità indipendente potrebbe:

supervisionare la qualità delle valutazioni

fornire pareri al Parlamento

monitorare gli effetti delle politiche nel lungo periodo.

Integrare la VIG con gli indicatori BES e SDGs

La valutazione dovrebbe utilizzare indicatori già consolidati, come:

il sistema BES (Benessere Equo e Sostenibile)

gli indicatori degli SDGs dell’Agenda 2030.

Rafforzare la partecipazione giovanile

Processi deliberativi e consultazioni pubbliche potrebbero integrare la VIG con il punto di vista delle giovani generazioni.

Sviluppare competenze di policy foresight

È necessario investire nella formazione delle amministrazioni pubbliche in ambiti come:

foresight strategico

future literacy

analisi sistemica.

Garantire trasparenza e accountability

Le valutazioni di impatto generazionale dovrebbero essere pubbliche e accessibili ai cittadini.

________________________________________

Conclusioni

L’introduzione della Valutazione di Impatto Generazionale rappresenta uno dei cambiamenti più significativi nel modo di concepire le politiche pubbliche in Italia.

Essa segna il passaggio:

da una politica orientata al breve termine

a una politica responsabile verso il futuro.

Tuttavia, il successo della VIG dipenderà dalla capacità delle istituzioni di trasformare questo principio in pratiche concrete di governance anticipante.

Se implementata efficacemente, la VIG può contribuire a costruire un sistema politico più equo, sostenibile e capace di tutelare i diritti delle generazioni che verranno.