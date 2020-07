La vera storia di Martia Basile: giallo nella Napoli dei Vicerè. Si presenta il romanzo di Maurizio Ponticello

Un romanzo ambientato nella Napoli dei Vicerè basato su un fatto realmente accaduto, con al centro una straordinaria protagonista femminile. Si tratta di “La vera storia di Martia Basile”, il libro (edito da Mondadori) di Maurizio Ponticello che si presenta domani, venerdì 17 luglio, alle ore 18,30, a Napoli, nella libreria Iocisto in piazzetta Fuga. A parlarne con l’autore ci saranno l’antropologa Daniela Marra e la giornalista Anna Petrazzuolo. Brani del romanzo saranno letti dagli attori Federica Grimaldi e Fulvio Pastore.

La storia

“In una inconsueta Napoli, capitale del viceregno spagnolo a cavallo tra Cinquecento e Seicento – si legge nella presentazione del romanzo – , si compie un atroce delitto. E’ coinvolta una giovane donna, Martia Basile: una sposa bambina che si scontra con l’aspra realtà dei suoi tempi fin dall’adolescenza, quando il padre la cede in moglie a un commerciante che traffica con la corte: don Muzio Guarnieri. Pian piano la ragazza inizierà a prendere coscienza di sé, ma la sua maturazione sarà compiuta soltanto dopo che lo stesso consorte avrà barattato con dei potenti il suo fisico avvenente. Nel frattempo, la donna è ammaliata da una comunità femminile che pratica sortilegi e l’aiuta a curarsi le ferite del corpo e dell’anima. Fra stregonerie, fughe rocambolesche e violenze, avrà inizio una nuova fase della vita di Martia la quale, riuscendo a sopravvivere a ogni angheria, troverà finalmente l’amore. Ma, proprio mentre a Roma finisce sul rogo Giordano Bruno, Martia viene incolpata di aver ucciso il marito, e nelle spaventose carceri della Vicaria subirà un processo esemplare in cui sarà coinvolto pure il Santo Officio che le imputerà di aver stretto un patto con il Diavolo in persona.

Che fine farà la protagonista accusata di aver commesso un viricidio? E perché Martia, per tutto il Seicento, fu considerata un’eroina? E per quale motivo, poi, questa vicenda scabrosa fu invece censurata? Tra luci e ombre quasi surreali, sensualità, tempeste, epiche battaglie contro i turchi e spionaggio internazionale, il romanzo è ispirato alle vere vicende della donna, e si cala nelle pagine più autentiche della città di Napoli che già si stava preparando alla rivolta di Masaniello. Martia è uno dei simboli della condizione femminile tra Rinascimento ed età barocca, eppure è di un’attualità sconvolgente”.